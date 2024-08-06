Кубинець Лопес став першим в історії п'ятиразовим олімпійським чемпіоном в боротьбі

Кубинський спортсмен Міхайн Лопес виграв золоту медаль з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 130 кг на Олімпійських іграх 2024.

У фінальній сутичці кубинець здолав чилійця Ясмані Акосту. Бронзовими призерами стали китаєць Мен Ліньдже та представник Азербайджану Сабах Шаріаті.

Для Лопеса це вже 5 золото на Олімпійських іграх. Він став першим в історії борцем, який здобув стільки перемог. До цього Міхайн вигравав у Пекіні-2008, Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020.

1. 🥇 Міхайн Лопес (Куба);

2. 🥈 Ясмані Акоста (Чилі);

3. 🥉 Мен Ліньдже (Китай);

3. 🥉 Сабах Шаріаті (Азербайджан).

Нагадаємо, невдовзі на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі розпочне свої виступи олімпійський чемпіон українець Жан Беленюк. Першим його суперником у ваговій категорії до 87 кг буде китаєць Цянь Хайтао.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.