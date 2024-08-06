США зіграють з Бразилією, Сербія — з Австралією у чвертьфіналі Олімпіади з баскетболу
Сьогодні, 6 серпня, відбудуться чвертьфінальні матчі баскетбольного турніру Олімпійських ігор-2024 серед чоловіків.
Зокрема, зіркова збірна США зустрінеться з Бразилією, а Сербія проведе поєдинок проти Австралії. Також за путівки до півфіналу поборються Німеччина та Греція, а також господар Олімпіади, Франція, з Канадою.
12:00. Німеччина — Греція;
15:30. Сербія — Австралія;
19:00. Франція — Канада;
22:30. Бразилія — США.
Бейтинговий оператор Favbet вважає, що збірна США є головним претендентом на золото в Парижі. Скласти конкуренцію Леброну Джеймсу та компанії можуть канадці та німці:
- Перемога США на Олімпіаді — 1,15;
- Перемога Канади на Олімпіаді — 9,00;
- Перемога Німеччини на Олімпіаді — 9,00;
- Перемога Сербії на Олімпіаді — 25,00;
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Варто зазначити, що чотири останні 4 баскетбольні турніри на Олімпіаді вигравала американська збірна. Також у складі збірної США грає Кевін Дюрант, який може стати першим в історії 4-разовим чемпіоном Олімпійських ігор у командних видах спорту серед чоловіків.