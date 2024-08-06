Кухарик і Трунов не змогли напряму кваліфікуватися до півфіналу байдарки-двійки

Українці Олег Кухарик та Ігор Трунов не змогли напряму пройти у півфінал чоловічої байдарки-двійки на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Українські веслувальники подолали дистанцію за 1:31.24 хвилин, та прибули третіми на фініш, чого недостатньо для прямої кваліфікації у півфінал, куди потрапляють лише перші два місця. Чвертьфінал у цій дисципліні запланований сьогодні, 6 серпня, початок — о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше хлопці разом із Дмитром Даниленком та Іваном Семикіним не змогли напряму пройти у півфінал чоловічої байдарки-четвірки на Олімпіаді-2024. А Людмила Лузан та Анастасія Рибачок кваліфікувались до півфіналу у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

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