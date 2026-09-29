Прев'ю нового сезону НХЛ: фаворити, нові капітани, зіркові прощання та головні інтриги сезону

Новий сезон НХЛ – це не лише боротьба за Кубок Стенлі, а й час зміни поколінь, появи нових лідерів та перерозподілу сил між клубами.

Одні команди прагнуть нарешті перервати багаторічне очікування чемпіонства, інші намагаються закріпити статус контендерів, а молоді хокеїсти отримують можливість заявити про себе на весь світ.

Старт сезону – уже в ніч із 29 на 30 вересня. Саме час пригадати, хто з франшиз підходить до нового розіграшу з найбільшими амбіціями, які команди перебувають у певному турбулентному стані, а також поговорити про перспективи українців повернутися до найсильнішої хокейної ліги світу.

One more sleep pic.twitter.com/lUD535zE9Q — Carolina Hurricanes (@Canes) September 29, 2026

Кароліна і не тільки: хто претендує на Кубок Стенлі?

Кароліна підходить до нового сезону в статусі чинного чемпіона. Команда Рода Бріндамора побудувала свою гру на інтенсивному пресингу, швидкому переході з оборони в атаку та постійному тиску на суперника.

Себастьян Ахо, Ніколай Елерс та Джордан Стаал залишаються важливими фігурами команди. Водночас після чемпіонського сезону Кейнз доведеться відповідати на традиційне для володаря Кубка питання – чи здатна команда зберегти рівень?

Окрема історія – воротарська позиція. Фредерік Андерсен провів сильний плейоф, однак у фінальній серії значна частина овацій дісталася Брендону Бассі. Тепер саме йому доведеться довести, що той перформанс не був випадковим. Тим більше, що Андерсен у міжсезоння перебрався до Едмонтона.

Для Кароліни це принциповий момент: команда має не лише повторити свій рівень гри в регулярному чемпіонаті, а й знову бути готовою до семиматчевих серій, де ціна кожної помилки зростає в рази.

Захист титулу традиційно супроводжується додатковим тиском, адже суперники ретельніше готуються до протистоянь із чемпіоном.

І Кароліна – яскравий тому приклад. У 2006 році "урагани" виграли Кубок Стенлі, а наступні два сезони взагалі не потрапляли до плейоф.

Тож повторити історію 20-річної давнини команді точно не хочеться. Передумов для цього немає, але однозначно легко їм не буде.

Після вильоту у фіналі Західної конференції попереднього сезону Колорадо зберіг потужне атакувальне ядро.

Натан Маккіннон, Кейл Макар і Мартін Нечас – хокеїсти, здатні самотужки змінити перебіг матчу. До них додаються досвідчені Девон Тейвз, Габріель Ландеског і Назем Кадрі.

"Лавини" мають достатню глибину складу, щоб не залежати винятково від кількох суперзірок. Минулого року Евеланш тріумфували в регулярному чемпіонаті, але в плейоф нічого не змогли зробити з дисциплінованим Вегасом.

Це, мабуть, головний виклик для команди Джареда Беднара. Регулярний сезон дозволяє демонструвати клас протягом 82 матчів, але в Кубку Стенлі суперник має час адаптуватися до твоєї гри й знаходити слабкі місця.

Якщо Колорадо хоче знову піднятися на вершину, команді доведеться довести, що вона навчилася краще грати саме в умовах плейофної шахівниці.

Після двох поспіль чемпіонств Флорида пережила непростий сезон – команда не здобула путівки до плейоф.

Значною мірою це було пов'язано з травмою фінського форварда Александра Баркова – одного з найкращих двосторонніх гравців НХЛ. Не дарма за кар'єру він уже тричі вигравав Селке Трофі – нагороду найкращому нападнику ліги в оборонній грі.

Повернення капітана має суттєво змінити можливості Пантерз в обох зонах майданчика. Барков не лише створює моменти в атаці, а й відповідає за величезний обсяг чорнової роботи в обороні.

No DNA test needed 🧬 pic.twitter.com/8liTGv5u2f — Florida Panthers (@FlaPanthers) September 26, 2026

До того ж клуб посилився Брейді Ткачаком, який тепер гратиме разом зі своїм братом Меттью. Це одна з найцікавіших сюжетних ліній нового сезону: брати Ткачак уже давно є помітними фігурами ліги, але тепер вперше опиняться в одній команді.

Водночас важливим чинником стане гра воротаря Якоба Маркстрема, якому доведеться замінити росіянина Сергія Бобровського.

Монреаль поступово перетворюється з команди, яка передусім розраховує на перспективу, на колектив із реальними амбіціями.

Нік Сузукі (27 років), Коул Кофілд (25 років), Лейн Гатсон (22 роки) та воротар Якуб Дюбеш (25 років) формують основу, навколо якої можна будувати команду на роки вперед. І що важливо – більшість інших ключових гравців також перебувають у досить молодому віці.

Канадський клуб отримав чимало голосів у передсезонних прогнозах NHL.com, а отже, його перспективи вже розглядають не лише в довгостроковій перспективі.

Les Canadiens s'entendent sur les termes d’une prolongation de contrat de plusieurs saisons avec l’entraîneur-chef Martin St-Louis.



The Canadiens have agreed to terms on a multi-year contract extension with head coach Martin St-Louis.#GoHabsGo pic.twitter.com/vwS5B88JA5 — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) September 14, 2026

Влітку Канадієнс продовжили контракт з Мартеном Сен-Луї. 51-річний фахівець в якості гравця має Кубок Стенлі, може, вже варто виграти як і тренер? Колектив із ним на чолі прогресує з року в рік.

Проте молодість – це не тільки кураж, нахабство та бажання. Це також брак досвіду в найважчі моменти сезону. У регулярному чемпіонаті молодий склад може грати на емоціях і швидкості. Але в плейоф суперник змушує тебе адаптуватися буквально від матчу до матчу.

Даллас уже не перший рік залишається серед команд, здатних пройти далеко в плейоф.

Ворота захищає Джейк Оттінджер – один із найпомітніших американських голкіперів свого покоління. На льоду є Мікко Рантанен, Джейсон Робертсон, Вайатт Джонстон і Міро Гейсканен – хокеїсти найвищого рівня.

Після трьох поспіль фіналів конференції "зірки" минулого сезону вибули вже в першому раунді. Тож мотивації довести, що ця команда здатна на більше, точно не бракуватиме.

Головні інтриги та скандали

Едмонтон знову заходить у сезон із великим питанням: чи зможе команда нарешті довести справу до Кубка Стенлі?

Після двох поспіль фіналів і двох поразок від Флориди минулий сезон завершився значно раніше – Ойлерз вилетіли вже в першому раунді від Анахайма.

В міжсезоння Едмонтон суттєво перезібрав склад. Ойлерз обміняли Дернелла Нерса (всі 13 сезонів кар'єри провів саме за "нафтовиків") до Сан-Хосе, підписали досвідченого захисника Раяна Ші та запросили Фредеріка Андерсена.

Саме воротарська позиція останніми роками часто називалася одним із потенційних слабких місць команди. Тепер Андерсен отримує можливість закрити цю проблему.

Але навіть сильний голкіпер не вирішить усіх проблем Едмонтона. У команди є Макдевід і Драйзайтль – дві суперзірки, навколо яких можна побудувати чемпіонський склад.

Питання лише в тому, чи вистачить балансу між атакою, обороною, воротарською грою та глибиною складу, щоб пройти весь шлях до омріяного Кубку Стенлі. Востаннє гравці цієї франшизи піднімали бажану чашу ще за підсумками сезону-1989/90.

Новий сезон покаже, чи був це лише невдалий відрізок, чи команда справді потребує глибшої перебудови. У Макдевіда контракт ще на два роки, але чи захоче він лишатися після ще одного року невдач?

Клуб попрощався з Крісом Ноблаухом, а його місце несподівано посів Майк Бебкок.

Для 63-річного тренера це повернення до НХЛ після тривалої паузи. Бебкок мав повернутися до ліги ще у 2023 році, коли очолив Коламбус, але був звільнений після скандалу, пов'язаного з його методами роботи з гравцями.

Зокрема, стало відомо, що тренер просив хокеїстів показувати особисті фотографії на телефонах, а потім демонстрував їх на великому екрані у своєму кабінеті.

Ця історія викликала серйозну критику та знову привернула увагу до стилю роботи Бебкока. Раніше питання щодо психологічного тиску та методів тренера виникали і під час його роботи в Торонто.

Майк уже заслужив статус одного з найуспішніших тренерів свого покоління. Він вигравав Кубок Стенлі з Детройтом і ставав чемпіоном світу зі збірною Канади. Але останні 5 виходів його підопічних у Кубок Стенлі завершувалися ще після першого раунду.

І саме тому Ойлерз – одна з найбільш інтригуючих команд нового сезону. Тут достатньо зірок для боротьби за чемпіонство, але водночас вистачає запитань, на які поки немає остаточних відповідей.

З голкіпером Коннором Геллібаком пов'язань і один із найгучніших скандалів останніх тижнів. Він попросив Вінніпег обміняти його.

33-річний американець публічно підтвердив, що ще кілька місяців тому приватно звернувся до клубу з проханням про обмін. Геллібак пояснив, що вважає зміну команди найкращим шляхом для себе.

На старт сезону Геллібак залишається у Вінніпезі, однак ситуація навколо нього залишається невизначеною. Більше того, воротар не прибув до тренувального табору та був відсторонений клубом.

Для Джетс це потенційно величезна проблема. Коннор – триразовий володар Везіна Трофі, яку вручають найкращому голкіперу НХЛ, а в сезоні-2024/25 він ще й отримав Гарт Трофі як найцінніший гравець регулярного чемпіонату.

Якщо обмін відбудеться, він може суттєво змінити баланс сил між претендентами на Кубок Стенлі. Для команди, яка втратить воротаря такого рівня, це буде серйозний удар. Водночас клуб, який отримає Геллібака, потенційно може закрити одну з найскладніших позицій.

Перший номер драфту-2026 Гевін Маккенна має розпочати виступи за Торонто Мейпл Ліфс. Саме канадський клуб обрав 18-річного форварда під першим номером на драфті.

До НХЛ Маккенна вже підходить із серйозним багажем. Минулого сезону він виступав у NCAA за Пенн Стейт, де набрав 51 очко в 35 матчах і посів друге місце в лізі за середньою результативністю за гру. До цього він грав у WHL і в сезоні-2024/25 був визнаний найкращим хокеїстом року.

Тепер головне питання – наскільки швидко Маккенна адаптується до дорослого хокею НХЛ і чи зможе відразу стати важливою фігурою Торонто.

Кленові листки в останні десятиліття більше розчаровують. Може, ось він – новий месія? Ба більше – перед очима чудовий приклад…

Зміни капітанів

...Макліна Селебріні. Який вже в 20-річному віці отримав статус капітана в Сан-Хосе. Він став наймолодшим чинним капітаном НХЛ та наймолодшим капітаном в історії "акул".

Це рішення має цілком зрозуміле спортивне підґрунтя. У попередньому сезоні Селебріні набрав 115 очок – 45 шайб і 70 передач – та посів четверте місце в загальній таблиці бомбардирів ліги. Для хокеїста, який лише розпочинає третій сезон у НХЛ, це винятковий результат. Ба більше, він встановив клубний рекорд результативності, перевершивши попереднє досягнення Джо Торнтона – 114 очок.

Важливо й те, що Сан-Хосе перебуває на етапі перебудови. Клуб поступово формує нове ядро, а Селебріні вже став його головною фігурою.

Призначення капітаном підкреслює, що керівництво розглядає його не просто як результативного нападника, а як лідера команди на найближчі роки.

The ultimate competitor and team leader.



Macklin Celebrini's captaincy era is here. pic.twitter.com/KtwB0wkxQO — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) September 29, 2026

До того ж улітку хокеїст підписав п'ятирічний контракт на 94 мільйони доларів. Утім, важливе уточнення: нова угода почне діяти після завершення його контракту новачка, тобто в сезоні-2027/28.

Тож відповідальність за результати клубу тепер супроводжуватиметься і величезними очікуваннями від його подальшого розвитку.

Ще один представник нового покоління, який отримав капітанську пов'язку, – 21-річний Коннор Бедард.

Для Чикаго це особливе призначення, адже клуб має багату історію капітанів, серед яких були такі легенди, як Джонатан Тейвз.

Бедард став другим наймолодшим капітаном в історії Блекгокс, поступившись лише Тейвзу. На момент призначення йому було 21 рік і 60 днів, тоді як Тейвз отримав капітанську пов'язку у віці 20 років і 79 днів.

Це символічна передача відповідальності в команді, яка після чемпіонських років намагається повернутися до боротьби за високі місця. Аж не віриться, але представник штату Ілліной не потрапляв до плейоф шість сезонів поспіль.

Бедард уже є головною зіркою франшизи. Його атакувальні здібності та роль у побудові гри не викликають сумнівів. Минулого сезону він набрав 75 очок у 69 матчах, а ось тепер отримує зовсім інший рівень відповідальності.

Бостон призначив капітаном Давіда Пастрняка. "Паста" став 28-м капітаном в історії клубу. Можливо, цифра "28" вас і здивує, але не варто забувати, що "ведмеді" існують ще із сезону-1924/25.

Для 30-річного нападника це логічний крок після багатьох років у статусі головного бомбардира команди. Чех провів у Бостоні всю свою кар'єру в НХЛ і вже набрав 933 очки в регулярних чемпіонатах. Минулого сезону він знову став найрезультативнішим хокеїстом Брюїнз, набравши 100 очок.

Окремо цікаво, що капітанська посада була вакантною після відходу Бреда Маршанда в березні 2025-го. Тепер Бостон офіційно передав лідерство Пастрняку.

Легенди, які пішли на пенсію

Більше не побачимо на льоду в статусі професіоналів кількох хокеїстів, які мають культовий статус. У 38 років повісив ковзани на цвях Анже Копітар.

Словенець завершив 20-річну кар'єру, повністю проведену в Лос-Анджелес Кінгз. Копітар двічі вигравав Кубок Стенлі – у 2012 та 2014 роках, а з 2016 року був капітаном команди.

На момент завершення кар'єри він мав 1316 очок у 1521 матчі регулярного чемпіонату.

Копітар залишив клуб як найрезультативніший хокеїст в його історії. Він також є рекордсменом "королів" за кількістю зіграних матчів та результативних передач.

Його відхід означає завершення цілої епохи для каліфорнійців. І франшиза вже офіційно підтвердила, що номер 11 Копітара буде виведений з обігу. Урочиста церемонія відбудеться 24 лютого 2027 року, а біля арени також встановлять його бронзову статую.

У такому ж віці йде з хокею й Джонатан Тейвз. Він попрощався з НХЛ після 16 сезонів. Тейвз тричі ставав володарем Кубка Стенлі з Чикаго – у 2010, 2013 та 2015 роках, а у 2010 році отримав Конн Смайт Трофі як найцінніший гравець плейоф.

Після дворічної перерви через проблеми зі здоров'ям Тейвз повернувся до НХЛ. І це стало красивою фінальною главою його кар'єри – він провів за Вінніпег усі 82 матчі сезону-2025/26, набравши 29 очок.

Загалом у регулярних чемпіонатах Тейвз набрав 912 очок у 1149 матчах.

Всього 34 роки Джонатану Клінгбергу, але швед вирішив, що з нього досить. За 12 сезонів у НХЛ він провів 700 матчів і набрав 443 очки.

Найбільше Клінгберг запам'ятався виступами за Даллас, з яким у 2020 році дійшов до фіналу Кубка Стенлі. Також він представляв Анахайм, Міннесоту, Торонто, Едмонтон і Сан-Хосе.

Українці й НХЛ

Українського хокеїста в НХЛ не було вже кілька років. Втім, зв'язок України з найсильнішою хокейною лігою світу нікуди не зник.

Один із найпомітніших прикладів – Кейл Макар, чия батьківщина має українське коріння.

Остон Меттьюз – вихованець українського тренера Бориса Дороженка. А брати Ткачак мають українське походження по батьківській лінії. Їхній батько Кіт Ткачак – син українських іммігрантів.

Вінніпег узагалі представив фанатське джерсі Ukrainian Breakaway Jersey, присвячене українській культурі.

На драфті НХЛ-2026 українців не вибрали. До фінального рейтингу Центрального скаутського бюро потрапляли Ілля Шибінський та Микола Косарєв, але жодний українець не почув свого прізвища на церемонії в Баффало.

Окрема історія – Олександр Левшин. Український воротар вже друге літо поспіль отримує запрошення до таборів розвитку клубів НХЛ: у 2025 році він працював із Ванкувером, а цього літа – з Вегасом.

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Левшин залишається одним із головних українських проспектів. Свої сили на драфті він спробує літом 2027 року.

#NEWS: The Ironhawks have signed 6’2” Ukrainian defenseman Artur Cholach.



The 23-year-old enters his third season in the ECHL after spending the last two with the Tahoe Knight Monsters. He also brings 15 games of AHL experience.



Read more 📰 https://t.co/dPp00JjFno pic.twitter.com/mT7uUEbo5z — Trenton Ironhawks (@IronhawksHockey) September 24, 2026

Артур Чолач останні два сезони отримував ігровий час в АХЛ. Кілька тижнів тому захисник змінив клуб і перебрався з Тахо Найтс до Трентон Айронгокс – команди, яка входитиме до хокейної вертикалі Нью-Йорк Айлендерс.

Тут треба бути реалістами – шансів отримати визов до першої команди поки що небагато. Все таки, він стабільно виступає не в АХЛ, а в ECHL, що рівнем нижче.

Результати юнацьких і молодіжних збірних останнім часом приносять певну радість. Є надія, що хтось зможе дорости до головної ліги світу.

Формат сезону

НХЛ вперше за понад 30 років переходити на 84 матчі регулярного чемпіонату для кожної команди – на два більше, ніж раніше.

Кожен клуб проведе по 42 домашні та 42 виїзні гри. Загалом ліга матиме 1344 матчі регулярного чемпіонату.

Додаткові два матчі кожна команда отримає за рахунок зустрічей із суперниками зі свого дивізіону. Таким чином, кожен клуб проведе по чотири матчі з кожним дивізіональним суперником – два вдома та два на виїзді.

До плейоф, як і раніше, потраплять 16 команд – по вісім із кожної конференції.

Перші три місця в кожному дивізіоні гарантують путівку до постсезону, а ще дві команди з кожної конференції отримають wild card за найкращим результатом незалежно від дивізіону.

У кожному раунді плейоф команди грають до чотирьох перемог.

Де дивитися НХЛ сезону-2026/27 в Україні

В Україні матчі НХЛ сезону-2026/27 можна дивитися на Setanta Sports. НХЛ офіційно зазначена серед хокейного контенту, доступного українським користувачам платформи.

Трансляції доступні на OTT-платформі Setanta Sports – дивитися матчі можна через сайт або застосунок на смартфоні, планшеті та Smart TV.