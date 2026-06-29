Гравець збірної України потрапив до тренувального кемпу фіналіста Кубку Стенлі

Фіналіст Кубку Стенлі сезону-2025/26 Вегас Голден Найтс оприлюднив список хокеїстів, які потрапили до тренувального кемпу клубу. Серед них – голкіпер збірної України Олександр Левшин.

Про це повідомила пресслужба Вегаса.

Кемп відбудеться з 29 червня по 2 липня. Усі тренування на льоду на арені "Сіті Нешнл" будуть відкриті для публіки.

LEVY 🔥🔥🔥🔥



Alex Levshyn is headed to Vegas Golden Knights Development Camp! https://t.co/KzCHhFFdSy pic.twitter.com/gGuzo77sES — Prince George Cougars (@PGCougars) June 29, 2026

Табір розвитку – це щорічний літній захід, який організовують клуби ліги для своїх молодих проспектів, включаючи задрафтованих гравців, вільних агентів та запрошених талантів.

До складу входять найкращі гравці команди, обрані на драфті за останні три роки – нападник Тревор Коннеллі (19-те місце драфту-2024), нападник Якоб Іхс-Возняк (55-те місце драфту-2025) та захисник Юхо Пійпарінен (29-те місце драфту-2026).

Минулого сезону українець виступав за Принс Джордж Кугарс. 19-річний Олександр відіграв 24 поєдинки, відбиваючи 90,4% кидків, а також оформив один шатаут.

Основним воротарем команди був Джошуа Равенсберген (46 матчів, 91,9% сейвів), якого ще на драфті-2025 під №30 обрав Анахайм.

Левшин був у заявці збірної України на останніх двох чемпіонатах світу. У 2025-му молодий воротар відіграв 2 гри, а цього року всі 5 матчів тренерський штаб довірив Богдану Дьяченку. Олександр також виступав на чемпіонатах світу за вікові категорії U-18 та U-20.

Нагадаємо, торік Левшин отримав запрошення до табору розвитку Ванкувер Кенакс.