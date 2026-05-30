Данський голкіпер переписав історію фіналіста Кубку Стенлі

Руслан Травкін — 30 травня 2026, 10:40
Основний голкіпер Кароліни Фредерік Андерсен став автором нової найтривалішої "сухої серії" франшизи в плейоф.

Про це пише Sportsnet Stats.

У серії проти Монреаля данець не пропускав шайб 149 хвилин і 23 секунди.

Попередній рекорд належав Кевіну Віксу (143:55), який воротар показав ще під час плейоф сезону-2001/02. 

Гаррікейнз обіграли Кароліну в серії з рахунком 4:1. Андерсен пропустив у другому періоді третього матчу, потім не пропустив у третьому та овертаймі. Четверту гру він завершив із шутаутом, а в п'ятому матчі не  втримав ворота на замку лише в останній двадцятихвилинці. 

Нагадаємо, Кароліна встановила рекорд на шляху до фіналу Кубку Стенлі. 

