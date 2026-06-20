Триразовий володар Кубку Стенлі оголосив про завершення кар'єри

Легендарний канадський хокеїст Джонатан Тейвз оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про це повідомляє пресслужба Чикаго Блекгокс.

38-річний форвард зібрав спеціальну пресконференцію, на якій розповів про своє рішення.

forever your biggest fans ❤️1️⃣9️⃣❤️ pic.twitter.com/zxrMWiEXSl — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) June 19, 2026

Останній сезон дворазовий олімпійський чемпіон провів у складі Вінніпег Джетс – клубу зі свого рідного міста. У 82 матчах регулярного чемпіонату Тейвз записав до активу 29 очок, закинувши 11 шайб і віддавши 18 результативних передач.

Більшу частину кар'єри канадець виступав за Чикаго Блекгокс, який обрав його під третім номером на драфті НХЛ 2006 року. Разом із "Яструбами" Тейвз тричі вигравав Кубок Стенлі – у 2010, 2013 та 2015 роках.

Загалом у регулярних чемпіонатах НХЛ нападник провів 1067 матчів, у яких набрав 883 очки (372 шайби та 511 передач). У плейоф він зіграв 137 поєдинків, записавши до активу 119 очок (45+74).

У 2010 році Тейвз був визнаний найціннішим гравцем плейоф, отримавши Трофей Конна Смайта, а у 2013-му став володарем Трофея Френка Дж. Селке, який вручається найкращому форварду оборонного плану.

Раніше повідомлялося, що Вегас після програшу в фіналі Кубку Стенлі змінить головного тренера Джона Тортореллу.