Відомий канадський тренер очолив Едмонтон

Відомий канадський тренер Майк Бебкок очолив Едмонтон.

Про це повідомляє прес-служба клубу з Альберти.

Про термін та деталі угоди між сторонами не розголошується. На цій посаді він замінить Кріса Кноблауха, якого було звільнено 14 травня після трьох сезонів у клубі.

Останнім місцем роботи фахівця був Коламбус, звідки його було зі скандалом звільнено ще до старту сезону-2023/24 через звинувачення у вторгненні у приватне життя гравців.

Зазначимо, що Бебкок є єдиним тренером, який є членом "Потрійного золотого клубу". 63-річний фахівець вигравав золоті медалі зі збірною Канади на Олімпійських іграх (2010, 2014) та чемпіонаті світу (2004), а також ставав володарем Кубка Стенлі з Детройтом у 2008-му році.

Він також посідає 12-е місце в історії НХЛ за кількістю перемог (700) та 17-е місце за кількістю зіграних матчів (1301) за 17 сезонів на чолі Анагайма, Детройта та Торонто.

Цього сезону Едмонтон був одним із фаворитів, але протягом регулярного чемпіонату не виглядав домінуючою силою, а в плейоф вибув від Анагайму (2:4) в першому раунді.