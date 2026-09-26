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Клуб НХЛ запустив у продаж джерсі з українською символікою

Олексій Мурзак — 26 вересня 2026, 21:19
Клуб НХЛ запустив у продаж джерсі з українською символікою
truenorthshop

Клуб НХЛ Вінніпег Джетс представив фанатське джерсі Ukrainian Breakaway Jersey, присвячене українській культурі.

Джерсі виробила компанія Fanatics. Воно доступне в офіційному магазині клубу та крамницях Jets Gear. На сайті True North Shop його ціна становить 159,99 канадських доларів.

Це фанатська репліка, а не тренувальне джерсі, яке видавали команді до "Вечора української спадщини". Таке уточнення магазин зробив безпосередньо в описі товару.

Українську айдентику Вінніпег Джетс створив дизайнер Андрій Собчук, уродженець Луцька, який переїхав до Канади після початку повномасштабної війни.

В основу клубного логотипа для "Вечора української спадщини" він вклав мотиви вишивки, українські символи та герб України.

Напередодні зірці НХЛ заборонили в'їзд до Латвії через підтримку режиму Путіна.

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