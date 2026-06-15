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Капітан Кароліни переписав історію НХЛ, ставши MVP раунду плейоф Кубку Стенлі

Денис Іваненко — 15 червня 2026, 07:52
Капітан Кароліни переписав історію НХЛ, ставши MVP раунду плейоф Кубку Стенлі
Джордан Стаал
Getty Images

Канадський хокеїст Джордан Стаал став найстаршим гравцем в історії, який виграв Трофей Конна Смайта.

Про це повідомляє The Athletic.

Це щорічна нагорода, яку вручають найціннішому гравцю раунду плейоф Кубку Стенлі. Капітан Кароліни отримав визнання у 37-річному віці.

Він закинув шість шайб у переможній серії з шести ігор над Вегасом. В останній грі "Гаррікейнс" здобули "суху" перемогу з рахунком 3:0.

Зазначимо, що Джордан став другим членом родини Стаалів, який виграв Кубок Стенлі. Його брат Ерік здобував чемпіонство рівно 20 років тому.

Нагадаємо, що Кароліна після перших трьох матчів поступалась у серії з рахунком 1:2. Вона вперше виграла чемпіонство за 20 років.

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