Капітан Кароліни переписав історію НХЛ, ставши MVP раунду плейоф Кубку Стенлі

Канадський хокеїст Джордан Стаал став найстаршим гравцем в історії, який виграв Трофей Конна Смайта.

Про це повідомляє The Athletic.

Це щорічна нагорода, яку вручають найціннішому гравцю раунду плейоф Кубку Стенлі. Капітан Кароліни отримав визнання у 37-річному віці.

Він закинув шість шайб у переможній серії з шести ігор над Вегасом. В останній грі "Гаррікейнс" здобули "суху" перемогу з рахунком 3:0.

Зазначимо, що Джордан став другим членом родини Стаалів, який виграв Кубок Стенлі. Його брат Ерік здобував чемпіонство рівно 20 років тому.

Another Staal engraved on the Stanley Cup 🏆



Brothers Jordan and Eric Staal are champions exactly 20 years apart 🥹 pic.twitter.com/Ia0nAyJRlJ — ESPN (@espn) June 15, 2026

Нагадаємо, що Кароліна після перших трьох матчів поступалась у серії з рахунком 1:2. Вона вперше виграла чемпіонство за 20 років.