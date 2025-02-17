Династія Ткачуків: етнічні українці захищають честь збірної США і ключкою, і кулаками

Минулими вихідними у другому турі Турніру чотирьох націй зустрічалися національні збірні США та Канади. Для американців, які в хокеї з шайбою історично поступаються своїм північним сусідам за титулами на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх, це був принциповий поєдинок, тож щойно арбітр вкинув шайбу, на льоду завирували настільки сильні емоції, що міцність покриття опинилася під загрозою.

Ще більше ворожнечі між учасниками матчу додали канадські уболівальники, які перед його початком освистали гімн США. Тож не дивно, що вже на третій секунді форвард "янкіс" Меттью Ткачук поліз із кулаками на свого візаві Брендона Гейгела. У ході бійки з голів обох хокеїстів злетіли шоломи, а на покритті залишилася частина волосся учасників – зачіска в ту мить турбувала запеклих суперників в останню чергу. Публіка ж на "Белл-центрі" у Монреалі була в захваті.

Щойно арбітрам вдалося розборонити "бойцуганів" та трішки, здавалося б, заспокоїти вир емоцій, Бреден Ткачук, молодший брат Меттью, почав з'ясовувати стосунки з Семом Беннеттом, а згодом їхній приклад вирішили наслідувати американець Джей Ті Міллер та канадець Колтон Парейко. До слова, останній, як і Ткачуки, має українське коріння.

Попри 5-хвилинний штраф, яким були покарані всі учасники бійок, Метт, судячи за його реакцією, пишався вчинком брата.

Складно сказати, наскільки ототожнюють себе з Україною Ткачуки та Парейко, однак боротьба за честь батьківщини в них однозначно закарбувалася в ДНК.

У 1991-2010 роках у НХЛ "запалював" батько Меттью та Бредена – легенда Національної хокейної ліги Кіт Ткачук, який є одним із найрезультативніших американців в історії чемпіонату. "Юкі" набрав протягом своєї видатної кар'єри понад 1000 очок у 1201 матчі.

Кіт Ткачук святкує одну з понад 500 закинутих шайб у НХЛ Getty Images

У 1996-му, коли Кіт ще був холостяком, він виграв Кубок світу. 5 разів Ткачук-старший брав участь у матчах усіх зірок НХЛ (1997, 1998, 1999, 2004, 2009), а у 2002-му він став віцечемпіоном домашніх для Америки Олімпійських ігор у Солт-Лейк-Сіті. До речі, в поєдинку за золоті нагороди Ткачук та компанія програли саме канадцям – 2:5.

Деякі росіяни, яких американці здолали в півфіналі Олімпіади-2002, припускали, що Ткачук має їхнє коріння. Також були версії про польське чи словацьке походження зіркового хокеїста. Проте сам Кіт чітко розставив усі крапки над "і" у цьому питанні.

"Мій прапрадід народився в Україні. На жаль, мені не дісталися слов’янські руки для гри в хокей", – розповідав Ткачук в одному з інтерв'ю.

Кіт Ткачук з'явився на світ 28 березня 1972 року в місті Мелроуз, штат Массачусетс. Хокейну освіту хлопець здобув у сусідньому передмісті Бостона – католицькій школі Малдена. Ще на початку кар’єри Кіт отримав прізвисько "Волт" – відсилка до легенди Нью-Йорк Рейнджерс Волта Ткачука, який також є етнічним українцем. Ткачук мав фантастичне гольове чуття та чудово ладнав на льоду з партнерами по команді, що допомагало йому віддавати асисти.

У 1997 році Кіт одружився з Шанталь Остер, яка, крім синів Меттью та Бредена, народила Ткачуку ще й доньку Тарін.

Родина Ткачуків під час кар'єри Кіта в НХЛ

Здавалося б, хто-хто, а дівчинка точно не стане хокеїсткою... Проте Тарін також пішла стопами батька: сестра Метта та Бреді грає у хокей на траві за Університет Вірджинії в дивізіоні NCAA.

Бреді, Терін та Метт Ткачуки

Цікаво, що Меттью, якому наразі лише 27 років, вже почав перевершувати здобутки легендарного батька. На відміну від Кіта, його старший син може похвалитися виграним у складі Флориди Пантерс Кубком Стенлі 2024 року. Причому до цього "пантери" за понад 30 років історії існування клубу жодного разу не вигравали найпрестижніший трофей професійного спорту Північної Америки.

Відсвяткував Метт цей тріумф разом із родиною – батько та молодший брат, вочевидь, були щасливими не менше, аніж сам творець історичного успіху.

Родина Ткачуків із Кубком Стенлі Getty Images

А минулого тижня Меттью Ткачук разом зі своїм клубом завітав до Білого дому, де мав змогу особисто познайомитися з Дональном Трампом і подарувати новоспеченому президенту США іменну футболку Флориди Пантерс.

Меттью Ткачук (праворуч) із Дональном Трампом Instagram Меттью Ткачука

Щодо Бредена, то йому 25 років. Він теж успадкував від батька високий зріст (191 см. У Кіта та Меттью – 188 см), а ще, як і старший брат, має запальний характер. Хокеїстів, які приїздили додому із синцями після сутички з Ткачуками – не злічити. Причому серед жертв Бредена є в тому числі й росіяни.

Зокрема, наприкінці 2019-го наймолодший з Ткачуків, який грає в НХЛ за Оттаву, став учасником масової бійки в матчі проти Піттсбурга (2:5). Бреден притиснув зіркового російського хокеїста суперників Євгенія Малкіна до борту, після чого до сутички приєдналися інші гравці обох клубів.

Sens/ Penguins ends with a Tkachuk/ Malkin scrum and Malkin whacking Pageau with his stick pic.twitter.com/J21lZkEtST — Brady Trettenero (@BradyTrett) December 31, 2019

У дитинстві Ткачуки навіть мали гіркий досвід бійки між собою. Причому Меттью, надихнувшись трюками зірок рестлінгу, вдарив Бредена по голові міні-ключкою, яка залишила глибоке розсічення над оком молодшого брата.

"Він був набагато більшим за мене. Він завжди мене обігравав, але часи змінилися. Тепер він знає, що жартувати зі мною не варто", – згадував про неприємний інцидент Бреден.

Меттью та Бреден Ткачуки Getty Images

Після цього брати Ткачуки, як свого часу й зіркові українські брати-боксери Віталій та Володимир Клички, пообіцяли мамі, що не будуть битися один проти одного.

"Жодна мама не хотіла б бачити таке", – розповідала згодом Шанталь, яку Кіт чи то серйозно, чи то напівжартома називає головною у їхньому будинку.

Ткачуки разом зі збірною США вже гарантували собі вихід у фінал Турніру чотирьох націй і у четвер, 20 лютого, матимуть можливість виграти спільний трофей.

А вже наступного року вони спробують перевершити успіх батька й принести Сполученим Штатам Америки перше за 46 років золото Олімпіади. З українським ДНК, успадкованим талантом та непоступливим характером ця амбітна мета їм цілком до снаги.

Денис Шаховець, Чемпіон