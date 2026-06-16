Стаал, Бассі та відсутність плану B від Торторелли: головні причини чемпіонства Кароліни

Підійшов до завершення сезон-2025/26 у Національній хокейній лізі.

Розіграш Кубку Стенлі подарував чимало захопливих результатів, низку рекордів та яскравих історій.

У фіналі зійшлися Кароліна Гаррікейнз та Вегас Голден Найтс. "Урагани" заходили до постсезону вдев'яте поспіль, але їхнім найкращим результатом до цього були три фінали конференції.

"Лицарі" дебютували в лізі лише дев'ять років тому, але за цей час уже встигли зіграти у фіналі Кубку Стенлі, а у 2023 році навіть стали чемпіонами.

Тобто можна сказати, що за омріяний майже 16-кілограмовий трофей боролися два найстабільніші колективи останніх років.

Чому саме Кароліна виграла, де Вегас недопрацював, хто став Х-фактором, а хто розчарував – у підсумках фінальної серії.

Twenty years later. Forever Champions. pic.twitter.com/hWQ4E85mE0 — Carolina Hurricanes (@Canes) June 15, 2026

Фактори успіху Кароліни

Перемога Кароліни у фінальній серії не стала наслідком одного вдалого рішення чи яскравого індивідуального виступу. Це був тріумф системи, яку Род Бріндамор будував роками. Гаррікейнз привезли до фіналу один із найглибших та найдосвідченіших складів у лізі. Вони не залежали від однієї ланки чи кількох зірок – загрозу супернику створювали всі чотири трійки нападу та практично кожна пара захисників.

Особливо це помітно, якщо врахувати, що головне тріо Свєчніков – Ахо – Джарвіс не було головним хедлайнером фінальної серії.

Taylor Hall (2G, 6A), Logan Stankoven (3G, 2A), and Jackson Blake (3G, 2A) have combined for 18 points, and each found the score sheet in all three potential series-clinching games for the #Canes this postseason. pic.twitter.com/TMyzP3Mt33 — Walt Ruff (@WaltRuff) June 14, 2026

Головною зброєю Кароліни залишався агресивний форчекінг. Тиск на чужій половині майданчика змушував гравців Вегаса регулярно втрачати шайбу ще до входу в середню зону. Як наслідок – "урагани" контролювали темп матчів і значно частіше володіли ініціативою.

Вирішальні шайби приходили не після індивідуальних шедеврів, а завдяки грамотному руху шайби та постійному навантаженню на воротаря.

Окремо варто відзначити спецбригади. Реалізувати 6 із 19 більшостей (31,6%) у вирішальному раунді плейоф – дуже солідний показник. Не варто забувати й про penalty killing команди з Ролі – суперник реалізував лише 2 із 18 більшостей (11,1%).

Джордан Стаал – сталь

У сучасній НХЛ дедалі більше говорять про швидкість, техніку та результативність. Але фінальна серія вкотре довела, що без характеру чемпіонів не буває. Джордан Стаал, який вигравав Кубок Стенлі ще у 2009 році у складі Піттсбург Пінгвінз, став живим уособленням цієї тези.

No player in NHL history has waited longer between Stanley Cup wins than Jordan Staal 🤯🏆 pic.twitter.com/45qwxd0gGd — Gino Hard (@GinoHard_) June 15, 2026

37-річний капітан Кароліни не потрапляв на перші шпальти протягом плейоф (лише 2 шайби та 2 передачі до фіналу), однак його вплив на серію проти Вегаса був колосальним.

Так, справа і в шести шайбах та двох асистах, але не варто забувати про величезний обсяг чорнової роботи, а також про надзвичайно успішні дії на вкиданнях – 83 виграні дуелі зі 122 (68%).

Former and current Carolina Captains ❤️ pic.twitter.com/aonDjzauog — Sportsnet (@Sportsnet) June 15, 2026

Особливо цінною була його робота без шайби. Центрфорвард постійно перекривав лінії передач, допомагав захисникам під час позиційної оборони та буквально виснажував суперників силовою боротьбою.

Недарма саме він отримав Конн Смайт Трофі. Ба більше – Стаал переписав одразу кілька рекордів фінальних серій НХЛ.

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CAPTAIN JORDAN STAAL WINS THE CONN SMYTHE TROPHY 👏



Staal is the oldest player to win the trophy at 37 years old 👑 pic.twitter.com/OEaA86Sc3a — ESPN (@espn) June 15, 2026

20 years after Eric Staal lifted the #StanleyCup with the @Canes, his younger brother Jordan followed in his footsteps. 🌀🏆 pic.twitter.com/VmdFtv5PXW — NHL (@NHL) June 15, 2026

Вихід на авансцену колишнього працівника кухні

Фредерік Андерсен заходив у фінальну серію ледь не головним претендентом на Конн Смайт Трофі. Майже 94% сейвів, три шатаути, упевнена гра у воротах та якісна робота під час виходів із рамки.

Та проти Вегаса в данця не пішло. За три матчі він відбивав лише 81,5% кидків і в середньому пропускав 4,44 шайби. Хто знає, як би все склалося, якби не його травма коліна.

A moment of appreciation for the UNREAL performance Brandon Bussi put on in the Stanley Cup Final 👏



He came in cold and delivered when the Hurricanes needed him most 🏆 pic.twitter.com/gPiq162RTN — Gino Hard (@GinoHard_) June 15, 2026

Замість нього шанс отримав Брендон Бассі. Його першою помітною дією став відбитий буліт від Мітча Марнера за рахунку 0:4 на користь Вегаса. Так, ту гру Кароліна програла в овертаймі (4:5), але воротар повністю виправдав довіру тренерського штабу.

Бассі не просто впорався з тиском фіналу – він приніс команді необхідну енергію. Голкіпер діяв спокійно, не боявся великої сцени та демонстрував дивовижну впевненість навіть після пропущених шайб.

Він залишався холоднокровним у найскладніші моменти. І важко повірити, що ще шість років тому працював на кухні популярної американської мережі мексиканського фастфуду Chipotle. Та що там! В НХЛ 27-річний воротар дебютував лише цього сезону.

Кароліна отримала не просто заміну Андерсену. Вона знайшла нового героя плейоф, який ще роки два тому мріяв про те, щоб закріпитися в мінорних лігах, а не стати героєм найголовнішої хокейної події Північної Америки.

Brandon Bussi in Game 6:



22 shots faced

22 saves



Shutout in the Stanley Cup-clinching game. pic.twitter.com/UrnMJvnY1C — StatMuse (@statmuse) June 15, 2026

Бріндамор знову це зробив

Род Бріндамор ще до свого призначення головним тренером був легендою клубу з Північної Кароліни.

The ultimate Cane 💪🔥



Two decades later, Rod Brind’Amour is bringing the Stanley Cup to Raleighwood ONCE AGAIN! 🏆 pic.twitter.com/DSiBJerwkQ — ESPN (@espn) June 15, 2026

Його робота за тренерським містком лише закріпила цей статус – дев'ять виходів у плейоф за дев'ять сезонів. Проте головного трофея не було. Ба більше, не було навіть фіналу Кубка Стенлі.

Тепер омріяний кубок нарешті опинився в його руках. А сам Бріндамор запам'ятався не лише чемпіонством, а й святкуванням у роздягальні, де вкотре продемонстрував, що перебуває у фантастичній фізичній формі навіть у 55 років.

ROD THE BOD pic.twitter.com/Ls3wx6MEo6 — Carolina Hurricanes (@Canes) June 15, 2026

Джейкоб Слевін і його історичний успіх

Джейкоб Слевін уже мав чим пишатися. Цього року він разом зі збірною США виграв ще й Олімпійські ігри.

Тепер до цього списку додався й Кубок Стенлі.

Таким чином захисник увійшов до дуже вузького кола американських хокеїстів, яким вдалося здобути престижні титули на найпрестижніших турнірах світового хокею.

A special group of players 🤝



Jaccob Slavin joins the list of those who have won Olympic gold and a Stanley Cup in the same year 🥇🏆 pic.twitter.com/nU2CXTf6Sg — Sportsnet (@Sportsnet) June 15, 2026

Найкращий день народження в житті

Фінал Кубка Стенлі назавжди запам'ятає й Ерік Робінсон.

Шостий матч серії припав на день його 31-річчя. Одноклубники та й сам форвард зробили все можливе, щоб це свято стало найкращим у його житті.

Перемога у вирішальному матчі, чемпіонський титул і можливість підняти над головою Кубок Стенлі – складно вигадати кращий подарунок для професійного хокеїста.

Як і Слевін, Робінсон увійшов до дуже короткого списку гравців, яким вдалося виграти Кубок Стенлі саме у свій день народження. Подібні збіги трапляються вкрай рідко.

Robinson is only the 5th player in NHL history to play in a Stanley Cup-clinching win on his birthday, joining:

Grant Marshall (NJD) in 2003

Ric Nattress (CGY) in 1989

Ed Van Impe (PHI) in 1975

Sylvio Mantha (MTL) in 1931



Per @NHLPR #StanleyCup https://t.co/iAQbTQMCPo — Troy Perlowitz (@Troy_Perl) June 15, 2026

Чому програв Вегас

Якщо говорити коротко, Вегас програв не через брак таланту. Він програв через те, що Кароліна поступово позбавила "лицарів" їхніх головних переваг.

Протягом усього плейоф команда Джона Торторелли славилася швидкими переходами з оборони в атаку та високою реалізацією моментів. У фіналі все це працювало значно гірше. Чого лише варті 2 реалізовані більшості з 18 спроб, про що вже згадувалося вище.

Кароліна буквально задушила суперника пресингом, змушуючи його поспіхом ухвалювати рішення та регулярно втрачати шайбу.

Так, остаточно нейтралізувати Мітча Марнера вдалося лише після четвертого матчу, однак не меншою проблемою стала відсутність стабільної підтримки для головної зірки команди. Як наслідок, атака "лицарів" ставала дедалі більш передбачуваною.

Mitch Marner in the 2026 Stanley Cup Final:



Games 1-3 - 3 goals, 4 assists, +4

Games 4-5 - 0 goals, 1 assist, -2



Will he bounce back tonight and lead Vegas to Game 7? pic.twitter.com/e58KyzVz2O — SleeperNHL (@SleeperNHL) June 14, 2026

Не дивно, що у шостій грі Вегас залишився без закинутих шайб, а єдиний по-справжньому небезпечний момент – влучання Джека Айкела в поперечину – стався лише на 51-й хвилині.

У підсумку Кароліна, хай і не відразу, виглядала швидшою, глибшою та краще підготовленою саме до специфіки цього протистояння.

Картер Харт – із головного козиря в недолік

Як і Фредерік Андерсен, ще до початку фіналу Картер Харт вважався одним із ключових факторів потенційного успіху своєї команди. Саме його впевнена гра допомогла Вегасу пройти три попередні раунди, а відсоток відбитих кидків стабільно залишався серед найкращих показників плейоф.

Проте фінальна серія стала для канадця справжнім випробуванням.

Carter Hart's .863 save percentage was worst in Stanley Cup Final for goalie making 6+ starts since Jon Casey had an .862 vs Penguins in 1991 — Josh Dubow (@JoshDubowAP) June 15, 2026

Кароліна дуже швидко зрозуміла, як створювати воротареві максимальний дискомфорт. Гаррікейнз постійно перекривали огляд, активно працювали на добиваннях та змушували Голден Найтс проводити багато часу в обороні.

У результаті статистика Харта помітно просіла. Найголовніше – зникла та впевненість, яка відчувалася в попередніх серіях. Якщо раніше він регулярно витягував для команди матчі, то у фіналі дедалі частіше пропускав шайби, які зазвичай залишалися б у його пастці.

Звичайно, поразка Вегаса не є провиною лише одного воротаря. Однак саме на цій позиції різниця між фіналістами виявилася однією з найпомітніших. Поки Кароліна отримувала серію рятівних сейвів від Брендона Бассі, Вегас подібної переваги від свого голкіпера вже не мав.

Недарма після завершення фіналу саме Харт був одним із тих, кому найважче було стримати емоції. Його сльози говорили значно більше за будь-які слова. Воротар чудово розумів: він здатен був зіграти краще.

The Golden Knights after losing the Stanley Cup Final. pic.twitter.com/YtEfaJjjMG — SportsCenter (@SportsCenter) June 15, 2026

Торторелла не знайшов протидії, коли "лицарів" розкусили

Джон Торторелла провів сильний сезон у статусі "рятівника", очоливши клуб лише на початку березня. Саме його робота стала одним із ключових факторів виходу Вегаса до фіналу.

Проте у вирішальній серії сталося те, що нерідко трапляється навіть із великими тренерами – суперник адаптувався швидше.

У перших матчах система Вегаса ще приносила результат. Кароліна певний час шукала протидію. Але щойно Бріндамор знайшов слабкі місця опонента, ініціатива повністю перейшла до "ураганів".

Особливо помітною стала проблема з коригуваннями по ходу матчів. Кароліна регулярно змінювала акценти в атаці, варіювала навантаження на різні ланки та знаходила нові способи входу в зону. Вегас натомість часто продовжував діяти за сценарієм, який уже не працював.

Не менш показовою була боротьба в заключних періодах. Саме в третіх двадцятихвилинках Кароліна виглядала більш організованою та свіжою. Вона краще реагувала на розвиток подій і значно ефективніше використовувала свої шанси.

Торторелла та Бріндамор Getty Images

У підсумку Торторелла програв не лише серію, а й тренерську дуель Роду Бріндамору. Коли Кароліна остаточно "прочитала" Вегас, нового плану ні в нього, ні в його штабу так і не з'явилося.

Цілком імовірно, що саме це стало однією з причин, чому в новому сезоні вести "лицарів" до успіхів буде вже інший фахівець.