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Форвард збірної Канади став найбільш високооплачуваним хокеїстом НХЛ, підписавши новий контракт із Сан-Хосе

Олексій Мурзак — 29 липня 2026, 21:23
Форвард збірної Канади став найбільш високооплачуваним хокеїстом НХЛ, підписавши новий контракт із Сан-Хосе
Маклін Селебріні
nhl.com/sharks

Нападник збірної Канади Маклін Селебріні підписав новий п'ятирічний контракт із Сан-Хосе Шаркс на загальну суму 94 мільйони доларів.

Середня річна сума контракту гравця склала 18,8 млн, повідомила пресслужба клубу НХЛ.

Таким чином, 20-річний форвард став найбільш високооплачуваним хокеїстом Національної хокейної ліги, обійшовши Лео Карлссона з Анагайма ($18 млн на п'ять років).

Наразі чинний контракт гравця з кепхітом у 975 тисяч доларів розрахований до кінця сезону-2026/2027.

Минулого сезону Селебрині набрав 115 очок, закинувши 45 шайб і віддавши 70 гольових передач.

Напередодні повідомлялося, що президент США Дональд Трамп ввів мито на імпорт хокейних ключок з Канади

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