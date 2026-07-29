Форвард збірної Канади став найбільш високооплачуваним хокеїстом НХЛ, підписавши новий контракт із Сан-Хосе
Маклін Селебріні
nhl.com/sharks
Нападник збірної Канади Маклін Селебріні підписав новий п'ятирічний контракт із Сан-Хосе Шаркс на загальну суму 94 мільйони доларів.
Середня річна сума контракту гравця склала 18,8 млн, повідомила пресслужба клубу НХЛ.
Таким чином, 20-річний форвард став найбільш високооплачуваним хокеїстом Національної хокейної ліги, обійшовши Лео Карлссона з Анагайма ($18 млн на п'ять років).
Наразі чинний контракт гравця з кепхітом у 975 тисяч доларів розрахований до кінця сезону-2026/2027.
Минулого сезону Селебрині набрав 115 очок, закинувши 45 шайб і віддавши 70 гольових передач.
Напередодні повідомлялося, що президент США Дональд Трамп ввів мито на імпорт хокейних ключок з Канади