Канадець українського походження отримав рекордну зарплату в історії НХЛ

Колорадо Евеланш офіційно оголосив про продовження контракту з канадським захисником Кейлом Макаром.

Про це повідомила пресслужба "Лавин".

Нова угода 27-річного хокеїста розрахована на вісім сезонів – до кінця сезону-2034/35. За умовами контракту Макар отримуватиме в середньому 20,4 мільйона доларів за сезон, що стане рекордною середньорічною зарплатою в історії НХЛ. Загальна сума угоди перевищить 163 мільйони доларів.

COMMITTED TO CALE ✍️



We have signed defenseman Cale Makar to an eight-year contract extension through the 2034-35 season. pic.twitter.com/zU0NePvUSk — Colorado Avalanche (@Avalanche) August 28, 2026

Кейл Макар має українське походження по батьківській лінії. Він виступає за Колорадо з 2019 року, коли дебютував у НХЛ після виступів за Університет Массачусетса. Відтоді він став одним із найкращих захисників сучасного хокею.

У сезоні-2025/26 канадець провів 75 матчів регулярного чемпіонату, набравши 79 очок — 20 шайб та 59 результативних передач.

За свою кар'єру Макар двічі вигравав "Норріс Трофі" як найкращий захисник НХЛ — у 2022 та 2025 роках. Також у його колекції є "Колдер Трофі" найкращому новачку ліги (2020) та "Конн Смайт Трофі" найціннішому гравцю плей-оф (2022).

У 2022 році Макар разом із Колорадо Евеланш став володарем Кубка Стенлі.

На міжнародному рівні захисник у складі збірної Канади виграв молодіжний чемпіонат світу у 2018 році та Турнір чотирьох націй у 2025-му. На Олімпіаді-2026 Макар здобув срібну медаль, набравши 6 очок (2+4) у шести матчах.

Раніше повідомлялося, що Кейл Макар став лише дев'ятим захисником в історії НХЛ, якому вдалося закинути 30 шайб за один сезон.