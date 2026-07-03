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Володар Кубку Стенлі підписав контракт із Тампа-Бей на 17 мільйонів доларів

Сергій Шаховець — 3 липня 2026, 15:51
Володар Кубку Стенлі підписав контракт із Тампа-Бей на 17 мільйонів доларів
Джон Карлсон
x.com/TBLightning/

Тампа-Бей Лайтнінг оголосила про підписання контракту із американським захисником Джоном Карлсоном.

Про це повідомила пресслужба "блискавок".

Угода з 36-річним американцем розрахована на два роки. За інформацією клубу, середня річна зарплата хокеїста становитиме 8,5 мільйона доларів, тож загальна сума контракту сягне 17 мільйонів.

Минулого сезону Карлсон розпочав чемпіонат у складі Вашингтон Кепіталз, за який у 55 матчах набрав 46 очок (10 шайб + 36 передач). У березні його обміняли до Анагайма, де він у 16 поєдинках регулярного сезону записав до активу ще 14 очок (4+10). У плейоф Кубку Стенлі захисник провів 12 матчів і відзначився шістьма результативними передачами.

Карлсон є володарем Кубка Стенлі 2018 року у складі Вашингтона, дворазовим учасником Матчу всіх зірок НХЛ та фіналістом голосування за Норріс Трофі у 2020 році.

Більшу частину кар'єри захисник провів у Вашингтоні, де став рекордсменом клубу серед оборонців за кількістю зіграних матчів (1143), голів (166), результативних передач (605) та набраних очок (771). Також він очолює клубні списки серед захисників за цими показниками у матчах плейоф.

Загалом за кар'єру в НХЛ Карлсон провів 1159 матчів, у яких набрав 785 очок (170 шайб і 615 результативних передач). Він був обраний Вашингтоном у першому раунді драфту НХЛ-2008 під 27-м загальним номером.

Раніше повідомлялося, що Лос-Анджелес Кінгз підписав п'ятирічну угоду з Брандтом Кларком, за якою захисник заробить 37 мільйонів доларів.

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