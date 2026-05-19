Норвегія розгромила Італію, Австрія переграла Латвію на ЧС-2026

Стартував черговий ігровий день на чемпіонаті світу з хокею в елітному дивізіоні.

У групі А Латвія поступилася Австрії. Це був матч за потенційну четверту сходинку в групі, тому що обійти Швейцарію, Фінляндію та США буде складно.

Латвія намагалася відігратися, зняли воротаря, але за секунду до кінця пропустили третю шайбу.

Австрійці тепер претендують на те, щоб другий рік поспіль пробитися до матчів на виліт. Торік вони обіграли команду Латвії з рахунком 6:1.

Норвегія без особливих проблем розібралася з Італією, закинувши чотири шайби без відповіді.

Для "Скуадри" це третя поразка за три гри. Різниця шайб – 1:13. Вони є головними претендентами на виліт у Дивізіон IA.

Хокей – чемпіонат світу

Груповий етап, 19 травня

Група А

Латвія – Австрія 1:3 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайби: Бальцерс (41) – Харніш (28), Нісснер (45), Рорер (60)

21:20 Угорщина – Велика Британія

Група В

Італія – Норвегія 0:4 (0:1, 0:2, 0:0)

Шайби: Бакке Олсен (12), Стін (32), Каасастул (39), Коблар (56)

21:20 Словенія – Словаччина

Нагадаємо, вчора збірна Фінляндії досить впевнено розгромила американців.