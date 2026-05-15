Швейцарія взяла реванш у США, Канада здолала Швецію на чемпіонаті світу

У швейцарських містах Цюрих і Фрібург розпочався чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.

Відкривали ігровий день поєдинки Фінляндія – Німеччина та Канада – Швеція.

"Суомі" на льоду виглядали краще за німців, які приїхали на планетрану першість без трьох головних зірок: Леона Драйзайтля, Джей Джея Петерки та Тіма Штюцле.

Тому перемога з рахунком 3:1 виглядає заслужено та закономірно.

В іншому матчі канадці здолали шведів із рахунком 5:3.

У першому періоді за "кленових листків" відзначилися ветерани: 36-річний Джон Таварес і молодший на рік Раян О'Райлі.

У наступному періоді Канада запалила світло за воротами шведів ще раз, але й сама пропустила тричі.

Все-таки фаворити зуміли дотиснути "Тре Кронор". На 44 хвилини Коннор Браун знову вивів їх уперед, а через 9 хвилин Ділан Козенс, як виявилося, встановив остаточний рахунок на табло.

May 15, 2026

У вечірньому слоті національна команда Чехії без особливих розібралася з данцами. Одну з шайб закинув 40-річний Роман Червенка, який дебютував на ЧС ще в 2009 році.

Хокеїсти збірної Данії під кінець гри зуміли відзначитися голом престижу. Проте, останнє слово залишилося за чехами.

Головною зустріччю дня була зустріч минулорічних фіналістів швейцарців та американців. "Наті" перед рідною публікою зуміли взяти реванш.

У першому періоді за них закинули Пуї Сутер і Свен Андрігетто. За 11 хвилин до кінця гри Алекс Стівенс повернув інтригу, але чинні чемпіони згодом пропустили втретє.

Хокей – чемпіонат світу 2026

Група А

Фінляндія – Німеччина 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайби: Лунделл (9), Пуляярві (43), Рату (56) – Лойбль (49)

США – Швейцарія 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Шайби: Стівенс (49) – Сутер (3), Андрігетто (12), Ягер (57)

Група В

Канада – Швеція 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Шайби: Тавареш (3), О'Райлі (16), Холловей (35), Браун (43), Козенс (52) – Ларссон (29), Раймон (32), Екхольм (36)

Чехія – Данія 4:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Шайби: Кубалік (9), Вожелік (10), Червенка (44), Блумель (60) – Огаард (57)

