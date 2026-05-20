Швейцарія закинула 9 шайб конкуренту, Чехія мала проблеми з Італією на чемпіонаті світу
На чемпіонаті світу з хокею продовжуються матчі групового етапу.
У першому ігровому слоті швейцарці – господарі планетарної першості – розгромили Австрію з рахунком 8:0.
Тео Рошетт, Деміан Рат і Ніко Гішір оформили дубль. Голом також відзначилися Тімо Меєр, Келвін Туркауф і Крістоф Берчі.
Зазначимо, що до особистої зустрічі обидві збірні виграли всі три гри на турнірі.
В іншому матчі Італія за підсумками 45 хвилин була лідером проти Чехії. Фаворит зумів дотиснути. Шайби закинули Макер Алшер, Якуб Флек і Домінік Кубалік. Воротар Даміан Клара за гру зробив 55 сейвів.
Австрія – Швейцарія 9:0 (0:4, 0:3, 0:2)
21:20 США – Німеччина
Група В
Чехія – Італія 3:1 (0:0, 0:1, 2:0)
21:20 Швеція – Словенія
Нагадаємо, вчора Угорщина розгромила Велику Британію, чим покращила свої шанси залишитися в топдивізіоні.