Швейцарія закинула 9 шайб конкуренту, Чехія мала проблеми з Італією на чемпіонаті світу

Руслан Травкін — 20 травня 2026, 19:45
iihf.com

На чемпіонаті світу з хокею продовжуються матчі групового етапу.

У першому ігровому слоті швейцарці – господарі планетарної першості – розгромили Австрію з рахунком 8:0.

Тео Рошетт, Деміан Рат і Ніко Гішір оформили дубль. Голом також відзначилися Тімо Меєр, Келвін Туркауф і Крістоф Берчі.

Зазначимо, що до особистої зустрічі обидві збірні виграли всі три гри на турнірі. 

В іншому матчі Італія за підсумками 45 хвилин була лідером проти Чехії. Фаворит зумів дотиснути. Шайби закинули Макер Алшер, Якуб Флек і Домінік Кубалік. Воротар Даміан Клара за гру зробив 55 сейвів. 

Хокей – ЧС-2026
Група А

Австрія – Швейцарія 9:0 (0:4, 0:3, 0:2)

21:20 США – Німеччина

Група В

Чехія – Італія 3:1 (0:0, 0:1, 2:0)

21:20 Швеція – Словенія 

Нагадаємо, вчора Угорщина розгромила Велику Британію, чим покращила свої шанси залишитися в топдивізіоні. 

