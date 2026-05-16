Словаччина здолала Норвегію, Австрія розібралась з Великою Британією на чемпіонаті світу

У суботу, 16 травня, у швейцарських містах Цюрих і Фрібург низкою матчів продовжився чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.

Відкривали ігровий день поєдинки Велика Британія – Австрія та Словаччина – Норвегія.

Австрійці здобули впевнену перемогу над британцями, закинувши п'ять шайб у ворота суперників. Водночас Словаччина завдяки влучним кидкам Крістіана Поспішила та Марека Гривика здолала Норвегію.

Хокей – чемпіонат світу 2026

Група А

Велика Британія – Австрія 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)

Група В

Словаччина – Норвегія 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

17:20 Італія – Канада

17:20 Угорщина – Фінляндія

21:20 Словенія – Чехія

21:20 Швейцарія – Латвія

Напередодні Швейцарія взяла реванш у США, а Канада здолала Швецію.

