Збірна США розгромила Велику Британію, Швеція закинула 6 шайб Данії на чемпіонаті світу

17 травня відбуваються матчі третього ігрового дня на чемпіонаті світу з хокею.

У першому ігровому слоті були заплановані два поєдинки між командами США та Великою Британією, а також Словаччиною та Італією.

В обох випадках перемогу здобули фаворити. "Зірково-смугасті" після двох періодів мали мінімальну перевагу (2:1), але зняли всі питання в останньому відрізку гри.

Словаки методично перегравали італійців, розслабившись лише за рахунку 3:0. За Італію шайбою відзначився 19-річний Габріель Нітц, який має домініканське коріння. Згодом на табло повернулася перевага в три голи.

У групі А Австрія мінімально здолала Угорщину. Успіх дозволив австрійцям наздогнати Фінляндію та Швейцарію – три команди мають по 6 очок.

У скандинавському дербі Швеція впевнено розібралася з Данією. Хокеїсти "Тре Крунур" відзначилися аж шість разів, але й пропустили двічі.

Хокей – чемпіонат світу

Груповий етап, 17 травня

Група А

Велика Британія – США 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Шайби: Хальберт (29) – Коттер (14), Ховард (37, 57), Олівер (43), Карлайл (44)

Австрія – Угорщина 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Шайби: Шофрон (12), Вінче (54) – Рорер (6), Цвергер (47), Нікль (48, 60)

21:20 Німеччина – Латвія

Група В

Італія – Словаччина 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайби: Нітц (46) – Грівік (14), Кмец (40), Поспішил (41), Окуляр (55)

Данія – Швеція 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

Шайби: Бліхфельд (32), Огаард (52) – Екхольм (10), Екман-Ларсон (18), Раймон (23), Сілферберг (29), Бйорк (34), Карлсон (56)

21:20 Норвегія – Словенія

Нагадаємо, раніше Чехія сенсаційно програла національній команді Словенії.