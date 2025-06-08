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Україна вперше за 29 років виграла медальний залік чемпіонату Європи з художньої гімнастики

Микола Дендак — 8 червня 2025, 21:51
Україна вперше за 29 років виграла медальний залік чемпіонату Європи з художньої гімнастики
Таїсія Онофрійчук
Українська федерація гімнастики

Українські гімнастки здобули 8 медалей на чемпіонаті Європи 2025 року та вперше за 29 років виграли медальний залік на турнірі такого ґатунку.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

В активі українок 3 золота, 3 срібла та 2 бронзові нагороди. До такого успіху найбільше долучилася 17-річна Таїсія Онофрійчук, в активі якої одразу чотири медалі.

Як Україна виступила на чемпіонаті Європи 2025

Золото:

Срібло:

Бронза:

Зауважимо, що востаннє Україна очолювала медальний залік ще у 1996 році: тоді українки здобули дев'ять медалей (5 золотих, 2 срібні та 2 бронзові).

Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка влаштували українське дербі за третє місце Європейського Кубку.

Раніше стало відомо, що українські юніорки завоювали дві медалі Європейському Кубку в Баку.

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