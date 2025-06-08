Україна вперше за 29 років виграла медальний залік чемпіонату Європи з художньої гімнастики
Таїсія Онофрійчук
Українська федерація гімнастики
Українські гімнастки здобули 8 медалей на чемпіонаті Європи 2025 року та вперше за 29 років виграли медальний залік на турнірі такого ґатунку.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
В активі українок 3 золота, 3 срібла та 2 бронзові нагороди. До такого успіху найбільше долучилася 17-річна Таїсія Онофрійчук, в активі якої одразу чотири медалі.
Як Україна виступила на чемпіонаті Європи 2025
Золото:
- Командне багатоборство серед юніорок
- Вправи з 10 булавами серед юніорок
- Таїсія Онофрійчук в особистому багатоборстві
Срібло:
Бронза:
Зауважимо, що востаннє Україна очолювала медальний залік ще у 1996 році: тоді українки здобули дев'ять медалей (5 золотих, 2 срібні та 2 бронзові).
Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка влаштували українське дербі за третє місце Європейського Кубку.
Раніше стало відомо, що українські юніорки завоювали дві медалі Європейському Кубку в Баку.