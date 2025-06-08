Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гімнастика

Онофрійчук здобула срібло чемпіонату Європи у вправах з булавами

Олександр Булава — 8 червня 2025, 14:17
Онофрійчук здобула срібло чемпіонату Європи у вправах з булавами
Таїсія Онофрійчук
Українська федерація гімнастики

17-річна українка Таїсії Онофрійчук здобула свою третю медаль на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, який триває у Таллінні, Естонія.

Українка зайняла друге місце у вправах з булавами. За свій виступ вона набрала 30,400 балів. Чемпіонкою Європи стала болгарка Стіляна Ніколова.

Ще одна українська гімнастка у фіналі Поліна Каріка зупинилась за крок до нагороди, з результатом 28,600 ставши четвертою.

Результати фіналу вправ з булавами на ЧЄ-2025 з художньої гімнастики

  1. Стіліана Ніколова (Болгарія) – 30,400
  2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30,400
  3. Софія Раффаелі (Італія) – 29,400
  4. Поліна Каріка (Україна) – 28,600

Нагадаємо, це вже третя нагорода для Таїсії на континентальній першості. Напередодні вона здобула перемогу у багатоборстві.

Для України це перше золото у даній дисципліні з 1997 року, тоді перемогу здобула Олена Вітриченко, роком раніше чемпіонкою також ставала Катерина Серебрянська.

Також в її активі бронза за вправу з обручемОнофрійчук ще виступить у завершальному, четвертому фіналі – у вправах зі стрічкою.

Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

Таїсія Онофрійчук

Онофрійчук стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві
Україна буде представлена у чотирьох особистих фіналах на чемпіонаті Європи-2025
Онофрійчук кваліфікувалася до двох фіналів чемпіонату Європи-2025
Онофрійчук перемогла Каріку в боротьбі за "бронзу" крос-батлу Європейського Кубку
Онофрійчук здобула ще дві золоті нагороди на Європейському Кубку в Баку

Останні новини