Онофрійчук здобула перемогу на Гран-прі у Чехії

Українка Таїсія Онофрійчук стала переможницею з багатоборства на етапі Гран-Прі в Брно, Чехія.

Онофрійчук набрала за свої виступи 117,9 бала, що дозволило їй більш ніж на бал випередити представницю Казахстану Армарал Єрекешеву. "Бронза" дісталася Ліліані Левінській із Польщі.

Зазначимо, що ще одна українка, Поліна Каріка, зупинилася за крок від п'єдесталу - четверте місце (107,2 бала). Водночас Анастасія Ікан показала сьомий результат.

Зазначимо, що Онофрійчук пробилася до всіх чотирьох фіналів в окремих видах, показавши у кваліфікації найкращі результати. Водночас Каріка змагатиметься за медалі у вправах з обручем та м'ячем, а Анастасія Ікан з булавами та стрічкою.

Фінали відбудуться у неділю, 13 вересня.

Напередодні Таїсія стала чемпіонкою світу в фіналі з обручем.