Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Гімнастика

Онофрійчук здобула перемогу на Гран-прі у Чехії

Олександр Булава — 12 вересня 2026, 20:02
Онофрійчук здобула перемогу на Гран-прі у Чехії
Таїсія Онофрійчук
Getty Images

Українка Таїсія Онофрійчук стала переможницею з багатоборства на етапі Гран-Прі в Брно, Чехія.

Онофрійчук набрала за свої виступи 117,9 бала, що дозволило їй більш ніж на бал випередити представницю Казахстану Армарал Єрекешеву. "Бронза" дісталася Ліліані Левінській із Польщі.

Зазначимо, що ще одна українка, Поліна Каріка, зупинилася за крок від п'єдесталу - четверте місце (107,2 бала). Водночас Анастасія Ікан показала сьомий результат.

Зазначимо, що Онофрійчук пробилася до всіх чотирьох фіналів в окремих видах, показавши у кваліфікації найкращі результати. Водночас Каріка змагатиметься за медалі у вправах з обручем та м'ячем, а Анастасія Ікан з булавами та стрічкою.

Фінали відбудуться у неділю, 13 вересня.

Напередодні Таїсія стала чемпіонкою світу в фіналі з обручем.

Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

Художня гімнастика

Зіркова українська гімнастка показала атмосферні фото з Туреччини: позувала у купальнику на заході сонця
Вірила, що буду першою: Онофрійчук – про здобуте "золото" на ЧС-2026 із художньої гімнастики
Зіркова українська гімнастка вразила ефектним образом на Одеському кінофестивалі
Українська олімпійська гімнастка оголосила про завершення кар'єри у 23 роки
Чемпіонка світу з художньої гімнастики потрапила в автомобільну аварію

Останні новини