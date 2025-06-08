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Онофрійчук завершила чемпіонат Європи бронзою у вправах зі стрічкою

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 15:03
Онофрійчук завершила чемпіонат Європи бронзою у вправах зі стрічкою
Таїсія Онофрійчук
Максим Підопригора

Українка Таїсія Онофрійчук завершила свої виступи на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, вигравши четверту медаль змагання.

17-річна спортсменка посіла третє місце у вправах зі стрічкою, поступившись "срібній" Сумкін Мейтал Мааян 0,050 бала.

Результат фіналу чемпіонату Європи у вправах зі стрічкою

  1. Дар'я Варфоломеєва (Німеччина) – 30,650
  2. Сумкін Мейтал Мааян (Ізраїль) – 29,550
  3. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29,500

Також на цій першості українка виграла бронзову медаль у вправах з обручем та срібло з булавами.

Раніше Онофрійчук здобула золоту нагороду чемпіонату Європи в особистому багатоборстві.

Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

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