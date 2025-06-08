Онофрійчук завершила чемпіонат Європи бронзою у вправах зі стрічкою
Таїсія Онофрійчук
Максим Підопригора
Українка Таїсія Онофрійчук завершила свої виступи на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, вигравши четверту медаль змагання.
17-річна спортсменка посіла третє місце у вправах зі стрічкою, поступившись "срібній" Сумкін Мейтал Мааян 0,050 бала.
Результат фіналу чемпіонату Європи у вправах зі стрічкою
- Дар'я Варфоломеєва (Німеччина) – 30,650
- Сумкін Мейтал Мааян (Ізраїль) – 29,550
- Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29,500
Також на цій першості українка виграла бронзову медаль у вправах з обручем та срібло з булавами.
Раніше Онофрійчук здобула золоту нагороду чемпіонату Європи в особистому багатоборстві.