Онофрійчук завершила чемпіонат Європи бронзою у вправах зі стрічкою

Українка Таїсія Онофрійчук завершила свої виступи на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, вигравши четверту медаль змагання.

17-річна спортсменка посіла третє місце у вправах зі стрічкою, поступившись "срібній" Сумкін Мейтал Мааян 0,050 бала.

Результат фіналу чемпіонату Європи у вправах зі стрічкою

Дар'я Варфоломеєва (Німеччина) – 30,650 Сумкін Мейтал Мааян (Ізраїль) – 29,550 Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29,500

Також на цій першості українка виграла бронзову медаль у вправах з обручем та срібло з булавами.

Раніше Онофрійчук здобула золоту нагороду чемпіонату Європи в особистому багатоборстві.