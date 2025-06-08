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Чемпіон Гімнастика

Онофрійчук здобула другу медаль на чемпіонаті Європи-2025

Олександр Булава — 8 червня 2025, 13:00
Онофрійчук здобула другу медаль на чемпіонаті Європи-2025
Таїсія Онофрійчук
Українська федерація гімнастики

Українська грація Таїсія Онофрійчук стала бронзовою призеркою чемпіонкою Європи з художньої гімнастики у вправі з обручем.

17-річна українка набрала за свій виступ 29.850 бала. Перемогу здобула Стіліана Ніколова з Болгарії, італійка Софії Раффаелі виборола срібну медаль.

Результати фіналу у вправі з обручем на ЧЄ-2025 з художньої гімнастики

  1. Стіліана Ніколова (Болгарія) – 30,300
  2. Софія Раффаелі (Італія) – 30,050
  3. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29,850

Нагадаємо, це вже друга нагорода для Таїсії на континентальній першості. Напередодні вона здобула перемогу у багатоборстві.

Для України це перше золото у даній дисципліні з 1997 року, тоді перемогу здобула Олена Вітриченко, роком раніше чемпіонкою також ставала Катерина Серебрянська.

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