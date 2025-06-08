Онофрійчук здобула другу медаль на чемпіонаті Європи-2025

Українська грація Таїсія Онофрійчук стала бронзовою призеркою чемпіонкою Європи з художньої гімнастики у вправі з обручем.

17-річна українка набрала за свій виступ 29.850 бала. Перемогу здобула Стіліана Ніколова з Болгарії, італійка Софії Раффаелі виборола срібну медаль.

Результати фіналу у вправі з обручем на ЧЄ-2025 з художньої гімнастики

Стіліана Ніколова (Болгарія) – 30,300 Софія Раффаелі (Італія) – 30,050 Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29,850

Нагадаємо, це вже друга нагорода для Таїсії на континентальній першості. Напередодні вона здобула перемогу у багатоборстві.

Для України це перше золото у даній дисципліні з 1997 року, тоді перемогу здобула Олена Вітриченко, роком раніше чемпіонкою також ставала Катерина Серебрянська.