Каріка виграла "срібло" у вправах з обручем на етапі Гран-прі з художньої гімнастики у Чехії

Українка Поліна Каріка стала срібною призеркою у вправах з обручем на етапі Гран-Прі з художньої гімнастики, який проходить в Брно, Чехія.

Її результат склав 29.100 балів, водночас її землячка Таїсія Онофрійчук посіла 7-ме місце (25.300).

Перемогу ж здобула представниця Казахстану Армарал Єрекешева, виступ якої судді оцінили в 29.150 балів.

Також паралельно відбулися і змагання серед юніорок: українка Софія Країнська виграла два "золота" у вправі зі стрічкою (26.133) та булавами (27.133), Варвара Чубарова стала срібною призеркою у вправах з м'ячем (25.033), а Марта Швачко стала третьою у вправах з обручем (24.600).

Результати Гран-прі в Брно

Вправи з обручем

1. Армарал Єрекешева (Казахстан) – 29.150

2. Поліна Каріка (Україна) – 29.100

3. Лола Джураєва (Узбекистан) – 27.950

...7. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 25.300

Напередодні Онофрійчук на цьому етапі стала переможницею у багатоборстві.