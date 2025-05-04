Українські юніорки завоювали дві медалі Європейському Кубку в Баку

Українські юніорки завоювали дві медалі на Європейському Кубку з художньої гімнастики, який відбувся у столиці Азербайджану, Баку.

Любов Горащенко перемогла у вправах зі стрічкою. Вона набрала 25,500 бала та випередила Ксенію Жижич із Польщі та господарку змагань, Шамс Агахусейнову із Азербайджану.

Вікторія Дорофєєва виборола срібло у вправах із булавами. Вона набрала 25,550 бала, програвши лише болгарці Антуанеті Цанковій та програвши представниці Угорщини Францисці Гес.

Також на змаганнях у Баку Таїсія Онофрійчук завоювала бронзу в крос-батлі серед дорослих.

Європейський Кубок у Баку проходив з 1 до 4 травня. Склад збірної України на цей турнір було оприлюднено наприкінці квітня.