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Чемпіон Гімнастика

Україна здобула срібло чемпіонаті Європи-2025 з художньої гімнастики

Микола Дендак — 7 червня 2025, 21:13

Українські гімнастки здобули срібну медаль на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в командних змаганнях.

Зауважимо, що це вже друга медаль на чемпіонаті Європи для України. Раніше золото в багатоборстві здобула 17-річна Таїсія Онофрійчук. Гімнастка буде змагатися в усіх чотирьох фіналах Євро-2025, які відбудуться у неділю, 8 червня.

Зазначимо, що для України це перше золото у багатоборстві з 1997 року, тоді перемогу здобула Олена Вітриченко, роком раніше чемпіонкою також ставала Катерина Серебрянська.

Нагадаємо, що раніше Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка влаштували українське дербі за третє місце Європейського Кубку.

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