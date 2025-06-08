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Україна завершила ЧЄ-2025 сріблом у групових вправах

Олег Дідух — 8 червня 2025, 18:52
Україна завершила ЧЄ-2025 сріблом у групових вправах
Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation

Збірна України з художньої гімнастики завоювала срібні нагороди в заключному фіналі чемпіонату Європи 2025 року в естонському Таллінні – групових вправах із трьома м'ячами та двома обручами.

Команда у складі Єлизавети Аззи, Діани Баєвої, Олександри Ющак, Кіри Ширикіної та Валерії Перемети набрала 26,250 бала та поступилася лише команді Іспанії. Бронзу завоювали представниці збірної Німеччини.

Для збірної України це найкращий результат у групових вправах на чемпіонатах Європи з 2020 року.

Підсумкові результати:

  1. Іспанія — 27.700 балів
  2. Україна — 26.250
  3. Німеччина — 25.350

Раніше Таїсія Онофрійчук завоювала бронзову медаль чемпіонату Європи 2025 року у вправах зі стрічкою.

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