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Онофрійчук виграла "золото" на Гран-прі у Чехії у вправах з м'ячем, у Каріки – "бронза"

Олександр Булава — 13 вересня 2026, 16:35
Онофрійчук виграла золото на Гран-прі у Чехії у вправах з м'ячем, у Каріки – бронза
Таїсія Онофрійчук
Getty Images

Українка Таїсія Онофрійчук здобула перемогу у вправах з м'ячем на етапі Гран-Прі з художньої гімнастики, який проходить в Брно, Чехія.

Онофрійчук набрала за свій виступ 28 балів, що дозволило їй більш на 0,450 бала випередити представницю Казахстану Акмарал Єрекешеву. "

Бронза" виборола ще одна представниця України – Поліна Каріка (27,350 бала).

Результати Гран-прі в Брно, вправи з м'ячем

  1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 28,450
  2. Акмарал Єрекешева (Казахстан) – 28,000
  3. Поліна Каріка (Україна) – 27,350

Напередодні Онофрійчук на цьому етапі стала переможницею у багатоборстві, а Каріка виборола "срібло" у вправах з обручем.

Таїсія Онофрійчук Поліна Каріка

Таїсія Онофрійчук

Каріка виграла "срібло" у вправах з обручем на етапі Гран-прі з художньої гімнастики у Чехії
Онофрійчук здобула перемогу на Гран-прі у Чехії
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