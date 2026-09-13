Онофрійчук виграла "золото" на Гран-прі у Чехії у вправах з м'ячем, у Каріки – "бронза"
Таїсія Онофрійчук
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Українка Таїсія Онофрійчук здобула перемогу у вправах з м'ячем на етапі Гран-Прі з художньої гімнастики, який проходить в Брно, Чехія.
Онофрійчук набрала за свій виступ 28 балів, що дозволило їй більш на 0,450 бала випередити представницю Казахстану Акмарал Єрекешеву. "
Бронза" виборола ще одна представниця України – Поліна Каріка (27,350 бала).
Результати Гран-прі в Брно, вправи з м'ячем
- Таїсія Онофрійчук (Україна) – 28,450
- Акмарал Єрекешева (Казахстан) – 28,000
- Поліна Каріка (Україна) – 27,350
Напередодні Онофрійчук на цьому етапі стала переможницею у багатоборстві, а Каріка виборола "срібло" у вправах з обручем.