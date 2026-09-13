Онофрійчук виграла "золото" на Гран-прі у Чехії у вправах з м'ячем, у Каріки – "бронза"

Українка Таїсія Онофрійчук здобула перемогу у вправах з м'ячем на етапі Гран-Прі з художньої гімнастики, який проходить в Брно, Чехія.

Онофрійчук набрала за свій виступ 28 балів, що дозволило їй більш на 0,450 бала випередити представницю Казахстану Акмарал Єрекешеву. "

Бронза" виборола ще одна представниця України – Поліна Каріка (27,350 бала).

Результати Гран-прі в Брно, вправи з м'ячем

Таїсія Онофрійчук (Україна) – 28,450 Акмарал Єрекешева (Казахстан) – 28,000 Поліна Каріка (Україна) – 27,350

Напередодні Онофрійчук на цьому етапі стала переможницею у багатоборстві, а Каріка виборола "срібло" у вправах з обручем.