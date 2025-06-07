Онофрійчук стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві

Українська грація Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві.

Участь у фіналі взяли 25 художніх гімнасток, які були розділені на дві групи А та В, кожна з яких по черзі виконувала вправи з предметами. Підсумковий результат 17-річної українки склав 117,800 балів.

Зазначимо, що для неї це перша золота медаль на європейській першості, до того Таїсія вигравала бронзу у вправах з обручем на ЧЄ-2024.

Також у фіналі виступила її землячка Поліна Каріка, яка з результатом 109,950 стала 10-ю.

Зазначимо, що для України це перше золото у багатоборстві з 1997 року, тоді перемогу здобула Олена Вітриченко, роком раніше чемпіонкою також ставала Катерина Серебрянська.

Як відомо, Онофрійчук буде представлена в усіх чотирьох фіналах Євро-2025. Вони відбудуться у неділю, 8 червня.

Результати фіналу особистого багатоборства на ЧЄ-2025 з художньої гімнастики

1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 117,800

2. Стіліана Ніколова (Болгарія) – 116,700

3. Дар’я Варфоломєєв (Німеччина) – 115,150

...10. Поліна Каріка (Україна) – 109,950

Нагадаємо, що раніше Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка влаштували українське дербі за третє місце Європейського Кубку.