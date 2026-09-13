Онофрійчук виграла третю золоту медаль на етапі Гран-прі з художньої гімнастики у Чехії
Українка Таїсія Онофрійчук виграла "золото" у вправах з булавами на етапі Гран-Прі з художньої гімнастики, який проходить в Брно, Чехія.
Судді оцінили виступ української грації у 29.450, водночас її землячка Анастасія Ікан посіла 6-те місце (27.150).
У вправах зі стрічкою Онофрійчук та Ікан показали 5-й і 6-й результати відповідно.
Результати Гран-прі в Брно
Вправи з булавами
1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29.450
2. Акмарал Єрекешева (Казахстан) – 29.050
3. Лола Джураєва (Узбекистан) – 27.600
...6. Анастасія Ікан (Україна) – 27.150
Вправи зі стрічкою
1. Ліліана Левінська (Польща) – 27.700
2. Акмарал Єрекешева (Казахстан) – 27.600
3. Лола Джураєва (Узбекистан) – 27.300
...5. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 26.800
6. Анастасія Ікан (Україна) – 26.450
Напередодні Онофрійчук на цьому етапі стала переможницею у багатоборстві, а також виграла "золото" у вправах з м'ячем, а її землячка Поліна Каріка виборола "срібло" у вправах з обручем та посіла третє місце у вправах з м'ячем.