Онофрійчук виграла третю золоту медаль на етапі Гран-прі з художньої гімнастики у Чехії

Українка Таїсія Онофрійчук виграла "золото" у вправах з булавами на етапі Гран-Прі з художньої гімнастики, який проходить в Брно, Чехія.

Судді оцінили виступ української грації у 29.450, водночас її землячка Анастасія Ікан посіла 6-те місце (27.150).

У вправах зі стрічкою Онофрійчук та Ікан показали 5-й і 6-й результати відповідно.

Результати Гран-прі в Брно

Вправи з булавами

1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29.450

2. Акмарал Єрекешева (Казахстан) – 29.050

3. Лола Джураєва (Узбекистан) – 27.600

...6. Анастасія Ікан (Україна) – 27.150

Вправи зі стрічкою

1. Ліліана Левінська (Польща) – 27.700

2. Акмарал Єрекешева (Казахстан) – 27.600

3. Лола Джураєва (Узбекистан) – 27.300

...5. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 26.800

6. Анастасія Ікан (Україна) – 26.450

Напередодні Онофрійчук на цьому етапі стала переможницею у багатоборстві, а також виграла "золото" у вправах з м'ячем, а її землячка Поліна Каріка виборола "срібло" у вправах з обручем та посіла третє місце у вправах з м'ячем.