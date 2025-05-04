Онофрійчук перемогла Каріку в боротьбі за "бронзу" крос-батлу Європейського Кубку

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула бронзову медаль у крос-батлі на Європейському Кубку, що проходить в Баку.

Про це повідомляє Українська федерація гімнастики.

Сьогодні, 4 травня, Онофрійчук та Поліна Каріка виступили у крос-батлі, що складався із вправ з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою.

Українки впевнено дійшли до стадії півфіналу, де вони обидві, на жаль, програли своїм суперницям.

Тож доля звела двох представниць України у бронзовому фіналі, де перемогу здобула Онофрійчук – Каріка залишилася без нагороди.

У фіналі ж зустрілися кривдниці українок, де сильнішою виявилася італійка Софія Раффаелі. Вона отримала золоту медаль, у той час, як Лола Джураєва з Узбекістана стала срібною призеркою.

Нагадаємо, що вчора, 3 травня, юніорська збірна України здобула "срібло" в багатоборстві на Європейському Кубку.

Раніше стало відомо, що НОК України визначив найкращу команду березня та найкращих спортсменів квітня.