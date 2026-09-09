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Вірила, що буду першою: Онофрійчук – про здобуте "золото" на ЧС-2026 із художньої гімнастики

Микола Літвінов — 9 вересня 2026, 16:54
Вірила, що буду першою: Онофрійчук – про здобуте золото на ЧС-2026 із художньої гімнастики
Софія Раффаелі, Таїсія Онофрійчук та Дар'я Варфоломеєв
Getty Images

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук прокоментувала першу здобуту нею золоту нагороду для України з 2013 року на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, зазначивши, що ще перед стартом змагань вірила у свій тріумф, хоч це і стало в підсумку для неї шоком.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Взагалі була віра, що можу стати першою у вправах з обручем. Іноді, коли закінчую свою вправу, я відчуваю всередині, що буде далі.

Я очікувала на перше місце, але це був одночасно й шок, тому що багато працювала перед виходом, хоча наприкінці й була помарка. Все одно вірила, що буду першою".

Зауважимо, що у фіналі змагань з обручем на цьогорічній світовій першості судді оцінили виступ українки в 30.700 бала, завдяки чому вона посіла перше місце.

Онофрійчук випередила на п'єдесталі "бронзову" призерку Олімпійських ігор-2022 – італійку Софію Раффаелі та гімнастку російського походження Дар'ю Варфоломєєв, яка представляє Німеччину.

Востаннє "синьо-жовті" перемагали в індивідуальній програмі на чемпіонаті світу, який проходив в Україні, ще у 2013 році, коли Ганна Різатдінова виграла золоту медаль.

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