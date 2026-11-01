ХІТ та Атлетик переписали історію: підсумки найкращого для України виступу в Лізі чемпіонів

А сумнівів було...

Але й ви зрозумійте, повірити, що все завершиться саме так – було неможливо. ХІТ потрапив у "групу смерті" з Бенфікою, Ель-Посо та ще й Тайгерс Рурмонд, де кістяк – гравці однієї з найкращих збірних світу. Та й сезон у команди відверто не йшов.

В Атлетика взагалі було 5 поразок за 8 матчів у чемпіонаті України, а для виходу в плейоф потрібно було ЛИШЕ вигравати групу.

Тому як би всі гравці обох клубів не казали, що ціляться лише на перемогу, скептицизм зашкалював.

Але що ж вони зробили...

ХІТ не програв ЖОДНОГО матчу в групі, а мав би вигравати у всіх – Бенфіка вирвала нічию з 1:4. Атлетик у дебютному сезоні також не поступився в жодному поєдинку, і як би не привозив в Україні – та й в ЛЧ також – посів перше місце в групі.

Це просто неймовірно, навіть більше! Ще ніколи в історії дві українські команди не виходили у плейоф Ліги чемпіонів – але це сталося...

Як їм це вдалося, хто може стати наступним суперником та кого потрібно вважати головними героями цього дива – читайте в цьому матеріалі.

ХІТ врятував той, кого найбільше критикували

В анонсі до турніру я писав, що головною проблемою сучасного ХІТа став літній перехід голкіпера Олександра Сухова до португальського Спортинга. Це дійсно так, адже в Україні саме підключень воротаря команді не вистачало найбільше.

Але Олександр Кравець – новий основний голкіпер ХІТа – став із запасом найкращим гравцем команди на цьому груповому етапі. Його гра на лінії була настільки бездоганною, що хочеться закрити очі на всі удари в стелю, коли ворота суперників були порожніми.

Олександр Кравець ФК ХІТ

Ну і результати це доводять – в матчі проти іспанського Ель-Посо (а це віцечемпіон найсильнішого чемпіонату Європи) Кравець не пропустив жодного голу – такого в ХІТа ще не було.

Але не Кравцем єдиним.

Поєдинок проти Бенфіки неймовірно провів перший і єдиний легіонер в історії команди Келвін Кел – дубль у ворота португальців.

Матч проти Тайгерс в атаці витягнув найкращий бомбардир ХІТа попереднього сезону Владислав Первєєв, також відзначившись дублем.

А ось у грі проти Ель-Посо конкретного лідера виділити важко, бо всі зіграли відмінно.

Також особливо варто відзначити капітана Ігоря Чернявського, який просто цементував захист своєї команди, систематично зупиняючи дуже технічних опонентів. І при цьому встигаючи в атаці роздавати неймовірні гольові передачі.

У підсумку ХІТ завершив груповий етап на 2-му місці у групі, поступившись зірковій Бенфіці лише за різницею забитих та пропущених. Але якби судді зарахували гол на останній секунді гра проти португальців...

Михайло Лозовий

Хоча і так кияни потрапили у кошик сіяних, і в плейоф мають отримати значно легшого суперника – все ж, це була справжня "група смерті".

Атлетик врятував Андре... і характер команди

Що ж до дніпрян...

Якщо в ХІТа була "група смерті", то в Атлетика – без фаворитів та аутсайдерів. Був такий же дебютант Атлетик з Австрії, відносно грізна Лозниця, яка пережила кризу, відносно грізний Хрудім – який якщо і виглядав сильнішим, то лише трохи.

Відтак перший матч "атлетів" сприймався найважливішим, адже програш чехам майже гарантовано залишав би команду без плейоф.

Гра була важкою – як загалом і всі наступні – сам Атлетик привозив собі голи. Наприклад, воротар Мещеряков, який вибиваючи влучив у ногу суперника і м'яч залетів у ворота.

Але був один герой, який тягнув дніпрян власноруч – бразилець Андре Луїз, найкращий легіонер України минулого сезону. Він забивав у кожному з матчів, віддавав результативні передачі, і самовіддано діяв у захисті.

Андре Луїз Атлетик Футзал

Але була ще одна річ, без якої такого результату не було б – характер команди.

Проти Хрудіма Атлетик програвав по ходу матчу декілька разів, і на останніх хвилинах змушений був відігруватися.

Проти австрійського Атлетика команда підсіла у середині другого тайму і вже здавалося, що віддасть гру... Але вирвала перемогу.

Проти Лозниці другий тайм взагалі не клеївся, Атлетик втратив перевагу за 8 хвилин до фінальної сирени, але зумів забити переможний.

Ця група була настільки рівною, що між усіма суперниками лише один, з натяжкою два матчі були не на "три результати". Всі інші могли б завершитися зовсім інакше, і ніхто б не здивувався.

Атлетик Футзал

Головний тренер команди Денис Овсянніков перед стартом в Лізі чемпіонів сказав, що прийшов сюди, щоб перемагати. Він переміг.

Далі буде дуже важкий суперник – хтось із сіяних. Але головне – що це "далі" взагалі буде!

Що чекає на ХІТ та Атлетик далі?

1/8 фіналу Ліги чемпіонів, матчі якої заплановані на 23 листопада та 4 грудня 2026 року. Але спершу відбудеться жеребкування.

ХІТ зробив усе, аби не повторилася ситуація минулого сезону, коли першим же суперником команди стала Пальма Футзал – на той момент чинний чемпіон ЛЧ, який вигравав турнір 3 роки поспіль.

При тому кияни тоді дали справжній бій іспанцям, зігравши перший матч внічию, а в другому програвши у рівній боротьбі.

Але тепер вже ХІТ буде у ролі Пальми Футзал та отримає собі в суперники когось із несіяних. Відтак, команда матиме значно більші шанси на те, аби пройти у чвертьфінал.

А ось Атлетик не міг зробити нічого, щоб потрапити до сіяних – він боровся у шляху В, звідки виходить лише переможець групи, і потрапляє лише у список несіяних. Проте все може статися, і можливо дніпряни не такі прокляті в плані жеребу, як ХІТ.

До речі про прокляття, якщо ХІТу дістанеться саме Атлетик чи Ель-Посо – а таке може статися – то воно справді існує...

Всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу