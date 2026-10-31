ХІТ сенсаційно переміг віцечемпіона Іспанії в Лізі чемпіонів та гарантовано буде сіяним у плейоф

Чемпіон України київський ХІТ в останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу сенсаційно переміг віцечемпіона Іспанії Ель-Посо.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Вже на 4 хвилині зустрічі Артур Подлюк з передачі Педяша відкрив рахунок. ХІТ віддав м'яч суперникам, однак чудово діяв у захисті, майже не допускаючи моментів біля своїх воріт.

На 17 хвилині іспанці привезли біля власних воріт та збили у штрафному Ігоря Чернявського. Пенальті пробивати підійшов герой минулого поєдинку "кабельників" Владислав Первєєв та без шансів реалізував пенальті.

У другому таймі моментів у обох команд побільшало, але неймовірно відігравали голкіпери обох колективів. За 10 хвилин до кінця гри Ель-Посо почав грати у 5-м польовим (виходить замість воротаря).

Проти Бенфіки у першому турі саме штучна більшість дозволила португальцям відквитати 3 голи та врятувати нічию. Однак перші 5 хвилин не дали іспанцям забити.

До того ж свої моменти мали кияни – спершу Чернявський не реалізував вихід віч-на-віч, а потім воротар Кравець пробивав по пустих воротах, але забракло влучності.

За 5 хвилин до кінця гри Ель-Посо взяв таймаут та вийшов на поле більш зарядженим, створивши одразу кілька небезпечних нагод – рятував або Кравець, або поперечина. У підсумку ХІТ зумів втримати перемогу.

Зазначимо, що підопічні Сергія Журби у стартовому матчі зіграли внічию з лісабонською Бенфікою з рахунком 4:4. У другому турі ХІТ здолав Тайгерс та достроково вийшов у плейоф Ліги чемпіонів. А звитяга над Ель-Посо гарантувала команді щонайменше друге місце групи, а отже і статус сіяної команди в плейоф.

Ліга чемпіонів-2026/27 з футзалу

Груповий етап, 3-й тур, шлях А

31 жовтня

ХІТ – Ель-Посо 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 4 Подлюк, 2:0 – 17 Первєєв (пенальті)

Також від України в ЛЧ виступає Атлетик Футзал. У першому поєдинку Ліги чемпіонів, який був дебютним для команди, Атлетик розписав мирову з Хрудімом. А у наступному турі здобув першу в історії перемогу.

Для виходу у плейоф команді необхідно фінішувати на першому місці. У заключному турі Атлетик зіграє з господарями квартету – Лозницею Град-2018. Вирішальний матч відбудеться в суботу, 31 жовтня.