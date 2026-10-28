ХІТ втратив перемогу над Бенфікою у Лізі чемпіонів

Київський ХІТ непогано стартував у Лізі чемпіонів сезону-2026/27 із футзалу, розписавши нічию на виїзді з лісабонською Бенфікою.

Поєдинок закінчився з рахунком 4:4.

Чинний чемпіон України оформив комфортну перевагу у першому таймі. Щоправда, вже на 10-й хвилині "орли" зробили розкішний подарунок для команди Сергія Журби у вигляді автоголу від Коелью.

Ще через 4 хвилини рахунок на табло знову змінився. Келвін подвоїв перевагу київського гранда. Доволі швидко господарям вдалося відквитати один м'яч зусиллями Морейри.

Однак вже через хвилину свою гармату розрядив Педяш. Олександр класно спіймав м'яч на ногу та ударом в один дотик злету без шансів пробив для Гужиела. Футзаліст ХІТ знову збільшив різницю у матчі до двох голів на користь киян.

На 23-й хвилині Келвін відправив Бенфіку у "нокдаун", записавши у свій актив дубль. Португальський клуб кинувся скорочувати відставання. На екваторі другого тайму Феррейра забив ще один гол чемпіона ЛЧ-2009/10 у ворота Кравця.

Ще через хвилину "штучна більшість" "орлів" вдруге за три хвилини була виправдана. Роша скоротив відставання чемпіона Португалії до мінімуму, а ще через дві рахунок вже став рівним – 4:4. Неймовірний камбек видали господарі.

Майже одразу ХІТ відповів чудовим моментом від Келвіна, якому забракло трохи влучності.

Команди мали нагоди на останніх секундах зустрічі. Хоча один гол таки був. Чернявський у падінні відправив м'яч у сітку, але суддя сигналізував, що не зарахує взяття воріт через гру рукою.

Ліга чемпіонів-2026/27 з футзалу

Груповий етап, 1-й тур, шлях А

28 жовтня

Бенфіка – ХІТ 4:4 (1:3)

Голи: 0:1 – 10 Коелью (авт.), 0:2 – 14 Келвін, 1:2 – 17 Морейра, 1:3 – 18 Педяш, 1:4 – 23 Келвін, 2:4 – 32 Феррейра, 3:4 – 34 Роша, 4:4 – 36 Монтейру

Також 28 жовтня свій стартовий поєдинок ЛЧ-2026/27 проводить Атлетик Футзал. Команда із Дніпра, яка нещодавно програла дебютанту Екстра-ліги львівському Альянсу (1:2), грає проти чеського Хрудіма.

Зауважимо, що для виходу до плейоф ХІТу необхідно потрапити у топ-3 своєї групи. Тоді як підопічні Дениса Овсяннікова зможуть пройти далі лише з першого місця квартету.

Додамо, що у наступному турі ЛЧ кияни зустрінуться з нідерландським Тайгерс Рурмонд. Поєдинок розпочнеться 29 жовтня о 21:30 (за київським часом).