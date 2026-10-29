ХІТ з дублем Первєєва та шедевром Педяша переміг Тайгерс та достроково вийшов у плейоф Ліги чемпіонів

Чемпіон України київський ХІТ у надважкому поєдинку переміг нідерландський Тайгерс Рурмонд у другому матчі Ліги чемпіонів з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 5:3.

Саме український колектив відкрив рахунок у зустрічі. Вже на третій хвилині Владислав Первєєв після передачі голкіпера Кравця перекинув воротаря суперника – захисники вибити м'яч не змогли.

У середині першого тайму той таки Первєєв відзначився вдруге, розстрілявши з кількох метрів ворота Тайгерс з ідеальної передачі від Ігоря Чернявського.

Однак вже невдовзі Амін Ель-Аллуші скоротив відставання господарів, завершивши розіграш штрафного від Тайгерс ідеальним ударом під стійку. А за 2 хвилини до сирени Суфіан Боріт відновив паритет.

ХІТ мав можливість знову вийти вперед – Келвін лишився віч-на-віч з голкіпером суперника, але не зміг його пробити. У підсумку важкий для киян перший тайм завершився бойовою нічиєю.

На початку другого тайму Тайгерс продовжував створювати момент за моментом, але вперед знову вийшов ХІТ – Олександр Педяш неймовірним ударом майже з нульового кута прошив воротаря.

За дві хвилини ХІТ вибіг удвох проти одного голкіпера, але Подлюк не зумів пробити повз воротаря суперника, а Чернявський на добиванні був неточним.

Проте вже за мить Подлюк виправився та ідеально замкнув передачу від Шеремети. Однак і голландці миттєво відповіли та знову скоротили відставання. Ненадовго. Максим Малиновський знову повернув перевагу +2 на 33 хвилині.

За шість хвилин до фінальної сирени Тайгерс почав грати з 5-м польовим (виходить замість голкіпера). У матчі проти Бенфіки саме після цього ХІТ пропустив тричі та втратив перемогу.

Голланді теж створили кілька моментів, навіть рятувала поперечина. Але і ХІТ міг збільшувати перевагу, зокрема Первєєв, чий удар у порожні самовіддано ціною судоми перехопив захисник суперника. Все ж українці втримали перемогу.

Зазначимо, що підопічні Сергія Журби у стартовому матчі зіграли внічию з лісабонською Бенфікою з рахунком 4:4. Тому завдяки перемозі ХІТ гарантував собі плейоф Ліги чемпіонів, адже Тайгерс гарантовано фінішує нижче, а у плейоф проходить 3 з 4 команд.

Ліга чемпіонів-2026/27 з футзалу

Груповий етап, 2-й тур, шлях А

29 жовтня

Тайгерс Рурмонд – ХІТ 3:5 (2:2)

Голи: 0:1 – 3 Первєєв, 0:2 – 9 Первєєв, 1:2 – 11 Ель-Аллуші, 2:2 – 19 Боріт, 2:3 – 25 Педяш, 2:4 – 28 Подлюк, 3:4 – 29 Мелла, 3:5 – 33 Малиновський

Також від України в ЛЧ виступає Атлетик Футзал. У першому поєдинку Ліги чемпіонів, який був дебютним для команди, Атлетик розписав мирову з Хрудімом. А у наступному турі здобув першу в історії перемогу.

Для виходу у плейоф команді необхідно фінішувати на першому місці. У заключному турі Атлетик зіграє з господарями квартету – Лозницею Град-2018. Вирішальний матч відбудеться в той же день, що й гра ХІТа з Ель-Посо – в суботу, 31 жовтня.