Дніпровський Атлетик сенсаційно вийшов у плейоф Ліги чемпіонів після перемоги над Лозницею

Віцечемпіон України дніпровський Атлетик Футзал переміг сербську Лозницю-Град-2018 у вирішальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

"Атлети" вийшли вперед вже на 5 хвилині завдяки неймовірному проходу від голкіпера Мещерякова, який прострілив на бразильця Леві. Уже на 14-й хвилині Атлетик забив вдруге – відзначився найкращий гравець дніпрян Андре Луїз.

Однак за 3 хвилини до свистка на перерву українці привезли собі пропущений гол – після обрізки Лозниця вилетіла у неймовірну контратаку, і Сантьяго залишалося пробити повз захисників, які закривали вже порожні ворота.

У другому таймі Лозниця почала діяти ще більш активно, раз по раз створюючи гольові нагоди. Атлетик же дещо підсів, і це стало фатальним – за 8 хвилин до фінальної сирени українці пропустили.

І тут на порятунок прийшов лідер команди Андре, який віддав результативну передачу на Леві, якому залишалося пробити у порожню половину воріт.

Перемога дозволила Атлетику завершити груповий етап Ліги чемпіонів на першому місце у групі та в дебютному ж сезоні вийти до плейоф.

Ліга чемпіонів-2026/27 з футзалу

Груповий етап, 3-й тур шлях В

31 жовтня

Лозниця-Град-2018 – Атлетик Футзал 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 4 Леві, 0:2 – 14 Андре, 1:2 – 18 Сантьяго, 2:2 – 32 Рамич, 2:3 – 33 Леві

Нагадаємо, у першому поєдинку Ліги чемпіонів, який був дебютним для команди, Атлетик розписав мирову з Хрудімом, після чого впевнено здолав австрійський Атлетик Футзал.

Також від України в ЛЧ виступає київський ХІТ. Підопічні Сергія Журби у стартовому матчі зіграли внічию з лісабонською Бенфікою з рахунком 4:4, а далі здолали Тайгерс Рурмонд та іспанський Ель-Посо, вийшовши до плейоф у статусі сіяних.