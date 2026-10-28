На межі провалу, з метою – вийти в плейоф: ХІТ та Атлетик стартують в Лізі чемпіонів

Якщо не знаєте, що подивитися наприкінці жовтня – спробуйте Лігу чемпіонів з футзалу. Дві українські команди, Шість матчів за чотири дні та високі очікування, що балансують на межі з провалом.

ХІТ потрапив у групу, з якої до плейоф вийде 3 з 4 команд – минулого року клуб вийшов з єдиного прохідного місця. Але зараз і суперники значно вищого рівня, і самі "кабельники" не вражають стартом сезону.

Атлетик взагалі вперше в історії зіграє в Лізі чемпіонів. Йому дісталася група, з якої далі вийде лише переможець, однак і суперники нижчого рівня. Проте останні результати команди викликають занепокоєння.

Саме ця контрастність очікувань – від можливого успіху до ганебного провалу – робить ці матчі ще цікавішими.

Детальніше про старт українських клубів у Лізі чемпіонів – читайте в нашому матеріалі.

ХІТ у сезоні-2026/27. Один трансфер, що зламав усю гру

ХІТ – не просто чемпіон України. Команда виграє чемпіонат 4 роки поспіль, а майже вся основа – важливі гравці збірної України. Виграє надзвичайно домінантно – минулого сезону була лише одна (!) втрата очок.

Однак за 7 матчів поточного розіграшу "кабельники" вже двічі зіграли внічию, ще одного разу програли СкайАпу. Так, саме "авіатори" перемогли ХІТ роком раніше, але відтоді команда пережила перебудову, і зараз виглядає не такою потужною.

Тому і поразка сприймається інакше.

Так, з початку сезону ХІТ грав без двох лідерів – Олександр Педяш та Андрій Мельник отримали травми. Однак ключовою причиною таких результатів стала втрата зовсім іншого гравця, і зовсім з інших причин.

Олександр Сухов святкує свій гол у ворота Атлетика

Олександр Сухов – один з найкращих воротарів у світі. Він чудово поєднує в собі надійність на лінії з ефективністю підключень до атаки. Уявіть, Сухов – рекордсмен України за кількістю голів серед голкіперів.

Не дивно, що він цікавив найкращі клуби світу. Влітку 2026 року Сухова підписав Спортинг. Португальський гранд лише напередодні став переможцем Ліги чемпіонів, тому українець просто не міг відмовитись.

Але для ХІТа ця втрата стала фатальною. Олександр Кравець, який тепер є основним воротарем, взагалі не підключається до атак. "Кабельники" роками грали в нападі через Сухова, і тепер команді необхідно навчитися грати без нього.

Олександр Кравець ФК ХІТ

Поки не виходить.

Суперники ХІТа: а чи є шанси?

І на тлі такої невпевненої гри від ХІТа особливо лякають майбутні суперники киян в Лізі чемпіонів.

Бенфіку навіть представляти не потрібно – переможець Ліги чемпіонів-2009/10, стабільний учасник Фіналу чотирьох ЛЧ.

Найкращий показник рівня – саме Бенфіка стала чемпіоном Португалії, обігравши у фінальній серії Спортинг. Той самий Спортинг, що забрав єврокубковий трофей.

Ель-Посо – команда з Іспанії. А це, на секундочку, найсильніший чемпіонат Європи. Через жорсткі рамки до Ліги чемпіонів виходять лише дві найкращі команди – можете уявити рівень цих двох.

Ель-Посо грав у фіналі Прімери, куди потрапив завдяки перемозі над Пальмою Футзал у півфіналі – командою, що до Спортинга тричі поспіль вигравала ЛЧ.

Проти них хіба праймовий ХІТ може зачепитися. А до прайму зараз далеко…

Тому, якщо відверто, вся надія – на успіх у матчі проти третього суперника, нідерландського Тайгерс Рурмонд. Але і це далеко не прохідний суперник – у складі одразу низка гравців збірної Марокко (топ-6 світу).

А найголовніше, всі матчі групи проходитимуть у Нідерландах, на домашньому майданчику "тигрів". Тому вирішальний матч ХІТ проведе під шаленим тиском трибун. Ще й на наступний день після гри з Бенфікою…

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Атлетик у сезоні-2026/27: якісна гра, жахливий результат

Дніпряни зберегли майже весь "срібний" склад, який минулого сезону здійснив справжню сенсацію. Окрім лише одного гравця та… усього тренерського штабу на чолі з Олександром Кабаненком, який покинув колектив після поразки від Сокола (4:7) у другому турі чемпіонату.

Причиною, за нашою інформацією, став конфлікт між тренером та гравцями. Замість нього Атлетик очолив 41-річний фахівець Денис Овсянніков.

Між цими двома подіями Атлетик зіграв один матч Екстра-ліги без тренера, і виграв у ньому той самий СкайАп. Як виявилося, перемоги в цьому сезоні – рідкість для "атлетів".

Відтоді Атлетик зіграв п'ять матчів, переміг лише в одному. До Ліги чемпіонів клуб підходить із серією з трьох поразок поспіль та шостим місцем у турнірній таблиці.

Але подивімося детальніше на ці п'ять матчів вже за нового тренера.

Поразки від ХІТа (1:2), від Фантома (5:6) та Урагану (3:6) були не за грою. В усіх матчах Атлетик виглядав якщо не краще, то точно не гірше. Лише з Альянсом напередодні команда виглядала слабшою.

"Попри те, що результату немає, – є гра. Це головне. Тобто з Фантомом та Ураганом ми по статистиці, по грі, по всіх показниках мали перемагати. Єдине, що проблема з реалізацією, і ми багато пропускаємо. Працюємо над цим. Добре, що було два тижні без матчів – хоч потренувались. Виправляємо помилки, знайомимось із командою і гравці потихеньку розуміють мої вимоги", – пояснює результати головний тренер Овсянніков.

Денис Овсянніков Атлетик Футзал

Суперники Атлетика: без фаворитів та аутсайдерів

Тут вже зовсім інший рівень спротиву, особливо у порівнянні з опонентами ХІТа.

Перший матч Атлетик проведе проти Хрудіма – найтитулованішого футзального клубу Чехії – 17 разів вигравав національний чемпіонат, ще 13 – ставав переможцем Кубку.

Команда складається в основному з дуже досвідчених гравців, які мають досвід виступів у Лізі чемпіонів. В поточному сезоні Хрудім вже зіграв 3 матчі в Лізі чемпіонів, усі 3 виграв.

А ще у складі команди виступають три українці – Андрій Ткачук, Михайло Грицина та Тарас Королишин.

Після чехів Атлетику доведеться зустрітися зі своїм тезкою з Австрії – місцевий Атлетик Футзал ще молодший (заснований у 2018 році) і також дебютант ЛЧ. Грає виключно легіонерами – у складі лише один австрієць.

До основного етапу ЛЧ також пробився через кваліфікацію, вигравши два матчі з трьох, і при цьому зігравши ще й унічию зі словенським Вргніка – з ними, до речі, минулого сезону в ЛЧ найбільше у групі намучився ХІТ.

Лозниця-Град 2018 – гранд сербського чемпіонату, який неодноразово виступав у Лізі чемпіонів. Мабуть, головний фаворит групи, ще й усі матчі проводитиме вдома.

Однак важко сказати, що однозначний – все ж, група в Атлетика дуже рівна, і кожен може пройти до плейоф. Але для цього необхідно виправити помилки, про які казав Овсянніков.

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28 жовтня:

18:00 Бенфіка – ХІТ

18:30 Атлетик Футзал – Хрудім

29 жовтня:

18:30 Атлетик Футзал (Австрія) – Атлетик Футзал (Україна)

21:30 Тайгерс Рурмонд – ХІТ

31 жовтня:

18:00 ХІТ – Ель-Посо

21:30 Лозниця-Град 2018 – Атлетик Футзал

Де дивитися матчі Ліги чемпіонів

Офіційним транслятором поєдинків ХІТа та Атлетика у Лізі чемпіонів буде платформа Київстар ТБ. Також Чемпіон детально висвітлюватиме результати матчів та перебіг ЛЧ.