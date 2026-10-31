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ХІТ та Атлетик Футзал вийшли у плейоф Ліги чемпіонів: турнірне становище команд

Олексій Мурзак — 31 жовтня 2026, 23:12
ХІТ та Атлетик Футзал вийшли у плейоф Ліги чемпіонів: турнірне становище команд

Київський ХІТ та дніпровський Атлетик вийшли у плейоф Ліги чемпіонів з футзалу.

Так, чемпіони України у Лізі А посіли друге місце у своїй групі. Підопічні Сергія Журби у стартовому матчі зіграли внічию з лісабонською Бенфікою з рахунком 4:4.

У другому турі ХІТ здолав Тайгерс та достроково вийшов у плейоф Ліги чемпіонів, а в заключному поєдинку кияни здолали чемпіонів Іспанії – Ель-Посо Мурсію, що дозволило їм отримати статус сіяних. 

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Водночас Атлетик виграв свою групу у Лізі В. У першому поєдинку Ліги чемпіонів, який був дебютним для команди, дніпряни розписали мирову з Хрудімом. А у наступному турі здобув першу в історії перемогу.

У заключному протистоянні, де українців влаштовувала лише перемога, вони здолали Лозницю

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Напередодні головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оголосив склад гравців, викликаних на найближчий навчально-тренувальний збір.

ХІТ Атлетик Футзал Ліга чемпіонів з футзалу

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