ХІТ та Атлетик Футзал вийшли у плейоф Ліги чемпіонів: турнірне становище команд
Київський ХІТ та дніпровський Атлетик вийшли у плейоф Ліги чемпіонів з футзалу.
Так, чемпіони України у Лізі А посіли друге місце у своїй групі. Підопічні Сергія Журби у стартовому матчі зіграли внічию з лісабонською Бенфікою з рахунком 4:4.
У другому турі ХІТ здолав Тайгерс та достроково вийшов у плейоф Ліги чемпіонів, а в заключному поєдинку кияни здолали чемпіонів Іспанії – Ель-Посо Мурсію, що дозволило їм отримати статус сіяних.
Водночас Атлетик виграв свою групу у Лізі В. У першому поєдинку Ліги чемпіонів, який був дебютним для команди, дніпряни розписали мирову з Хрудімом. А у наступному турі здобув першу в історії перемогу.
У заключному протистоянні, де українців влаштовувала лише перемога, вони здолали Лозницю.
Напередодні головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оголосив склад гравців, викликаних на найближчий навчально-тренувальний збір.