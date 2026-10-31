Хрудім та Грац розписали нічию, покращивши шанси Атлетика Футзал на вихід у плейоф Ліги чемпіонів

У суботу, 31 жовтня, відбулися матч 3-го туру Ліги чемпіонів з футзалу у Лізі А та Лізі В.

Так, ХІТ сенсаційно переміг віцечемпіона Іспанії та гарантовано буде сіяним у плейоф.

Ще один представник України, Атлетик Футзал, який виступає у Лізі В, свій заключний матч групового етапу проведе о 21:30.

Водночас суперники дніпровського клубу по групі Хрудім та Атлетик Грац зіграли внічию 1:1. Тож, для виходу в плейоф українському колективу буде достатньо перемогти з будь-яким рахунком Лозніцу.

Як відомо, у Лізі В до плейоф виходить лише переможець групи.

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У першому поєдинку Ліги чемпіонів, який був дебютним для команди, Атлетик розписав мирову з Хрудімом. А у наступному турі здобув першу в історії перемогу.