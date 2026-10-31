Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футзал

Хрудім та Грац розписали нічию, покращивши шанси Атлетика Футзал на вихід у плейоф Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 31 жовтня 2026, 20:06
Хрудім та Грац розписали нічию, покращивши шанси Атлетика Футзал на вихід у плейоф Ліги чемпіонів
UEFA

У суботу, 31 жовтня, відбулися матч 3-го туру Ліги чемпіонів з футзалу у Лізі А та Лізі В.

Так, ХІТ сенсаційно переміг віцечемпіона Іспанії та гарантовано буде сіяним у плейоф.

Ще один представник України, Атлетик Футзал, який виступає у Лізі В, свій заключний матч групового етапу проведе о 21:30.

Водночас суперники дніпровського клубу по групі Хрудім та Атлетик Грац зіграли внічию 1:1. Тож, для виходу в плейоф українському колективу буде достатньо перемогти з будь-яким рахунком Лозніцу.

Як відомо, у Лізі В до плейоф виходить лише переможець групи.

Standings provided by Sofascore

У першому поєдинку Ліги чемпіонів, який був дебютним для команди, Атлетик розписав мирову з Хрудімом. А у наступному турі здобув першу в історії перемогу.

ХІТ Атлетик Футзал Ліга чемпіонів з футзалу

Ліга чемпіонів з футзалу

ХІТ сенсаційно переміг віцечемпіона Іспанії в Лізі чемпіонів та гарантовано буде сіяним у плейоф
Результати кажуть самі за себе: Косенко – про виступ ХІТа та Атлетика в Лізі чемпіонів
Після першої гри ще довго не міг заснути: капітан Атлетика Васильєв – про дебют в ЛЧ та боротьбу за плейоф
ХІТ та Атлетик перемогли у 2 турі Ліги чемпіонів: турнірне становище у групах представників України
Спортинг із Суховим розгромив Етуаль, Атлетик переграв Грац, ХІТ виграв у Тайгерс Рурмонд у 2 турі Ліги чемпіонів

Останні новини