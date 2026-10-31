Вперше в історії два українські клуби в плейоф ЛЧ: визначилися всі потенційні суперники

Чемпіон України ХІТ та срібний призер Атлетик Футзал разом пробилися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу сезону-2026/27. Вперше в історії у плейоф пройшли дві українські команди.

ХІТ завдяки перемогам над Тайгерс Рурмонд та іспанським Ель-Посо і нічиїй з португальською Бенфікою фінішував на другому місці в "групі смерті" та у наступній стадії буде в статусі сіяної команди.

Атлетик же, для якого це дебютний виступ в ЛЧ, сенсаційно виграв картет із чеським Хрудімом (3:3), австрійським Атлетиком Футзал (3:1) та сербською Лозницею-Град-2018 (3:2) та пройшов у наступну стадію, але як несіяний.

Загалом же в 1/8 фіналу ЛЧ змагатиметься 16 команд. ХІТ зіграє з кимось із несіяних, Атлетику дістанеться сіяний клуб.

Всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу

Несіяні: Міневра (Швейцарія), Бейтар (Латвія), Ольміссум (Хорватія), Ель-Посо (Іспанія), П'яст Глівіце (Польща), Жальгіріс (Литва), Л84 (Італія), Атлетик Футзал (Україна)

Міневра (Швейцарія), Бейтар (Латвія), Ольміссум (Хорватія), Ель-Посо (Іспанія), П'яст Глівіце (Польща), Жальгіріс (Литва), Л84 (Італія), Сіяні: Барселона (Іспанія), Семей (Казахстан), Андерлехт (Бельгія), Кайрат Алмати (Казахстан), Спортинг (Португалія), Столиця (Білорусь), Бенфіка (Португалія), ХІТ (Україна)

Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу сезону 2026/2027 років заплановано на 23 листопада та 4 грудня 2026 року, жеребкування відбудеться 4 листопада.