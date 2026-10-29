Дніпровський Атлетик здобув дебютну перемогу в ЛЧ, обігравши австрійський Атлетик

Віцечемпіон України дніпровський Атлетик Футзал переміг австрійський Атлетик у другому матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Дніпряни пропустили вже на третій хвилині – відзначився Джеремі Буковець. Однак ще до середини першого тайму найкращий гравець Атлетика Андре Луїз відновив перевагу, прошивши голкіпера потужним ударом.

Після того українська команда мала ще низку небезпечних моментів, але безпомилково діяв голкіпер суперника. Також чудово на лінії грав Мещеряков, який врятував Атлетик після виходу віч-на-віч.

Другий тайм розпочався з моменту австрійців, на що українці відповіли низкою шансів, однак голкіпери діяли неймовірно. На 30 хвилині надзвичайний порятунок зробив Мещеряков, який після обрізки від партнера підкатом у центрі поля перехопив удар та врятував Атлетик від голу.

Австрійський клуб перехопив ініціативу у другій половині другого тайму та створив низку моментів, але за 4 хвилини до завершення неочікувано пропустив гол від Нагорного.

Суперники одразу ж почали грати з 5-м польовим та одразу ж пробили у поперечину. У наступній атаці австрійці створили ще один чудовий момент, але Буковець не зумів замкнути простріл.

А на останній хвилині капітан Атлетика Владислав Васильєв пробив здалеку по порожніх воротах та зняв питання щодо переможця. Це перша в історії перемога для команди в Лізі чемпіонів.

Поразка в цьому матчі означала б дострокове завершення боротьби українського клубу за плейоф. Перемога ж дозволяє Атлетику вийти на проміжне перше місце у групі – єдине прохідне до плейоф.

Ліга чемпіонів-2026/27 з футзалу

Груповий етап, 2-й тур шлях В

29 жовтня

Атлетик Футзал (Австрія) – Атлетик Футзал (Україна) 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 3 Буковець, 1:1 – 9 Андре, 1:2 – 36 Нагорний, 1:3 – 40 Васильєв

Нагадаємо, у першому поєдинку Ліги чемпіонів, який був дебютним для команди, Атлетик розписав мирову з Хрудімом. Для виходу у плейоф команді необхідно фінішувати на першому місці.

Також від України в ЛЧ виступає київський ХІТ. Підопічні Сергія Журби у стартовому матчі зіграли внічию з лісабонською Бенфікою з рахунком 4:4. ХІТу для плейоф необхідно потрапити у топ-3 своєї групи.

У заключному турі Атлетик зіграє з господарями квартету – Лозницею Град-2018. Вирішальний матч відбудеться в суботу, 31 жовтня, о 21:30. В той же день останній матч групи зіграє і ХІТ проти іспанського Ель-Посо.