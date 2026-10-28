Первєєв – про нічию ХІТа з Бенфікою в Лізі чемпіонів: Арбітр не зарахував чистий гол

Лідер київського ХІТ Владислав Первєєв заявив, що арбітр не зарахував чистий гол українців у матчі Ліги чемпіонів з футзалу проти Бенфіки.

Про це він сказав у коментарі Чемпіону.

Епізод стався на останній секунді основного часу за рахунку 4:4. Ігор Чернявський з добивання пробив по воротах та влучив у Первєєва на дальній стійці, від якого м'яч залетів у сітку. Однак арбітр зафіксував гру рукою та не зарахував гол.

"На жаль арбітр не зарахував чистий гол, є відео яке підтверджує це. Мʼяч спочатку потрапляє в корпус, а потім в руку, але вона вже за лінією воріт", – пояснив той епізод Первєєв.

Також було припущення, що взяття воріт відбулося вже після основного часу, але універсал додав, що епізод стався за секунду до фінальної сирени. У підсумку гра завершилася нічиєю 4:4.

Нагадаємо, 28 жовтня свій стартовий поєдинок ЛЧ-2026/27 провіві і Атлетик Футзал. Команда із Дніпра, яка нещодавно програла дебютанту Екстра-ліги львівському Альянсу (1:2), зіграла внічию проти чеського Хрудіма.

Зауважимо, що для виходу до плейоф ХІТу необхідно потрапити у топ-3 своєї групи. Тоді як підопічні Дениса Овсяннікова зможуть пройти далі лише з першого місця квартету.

У наступному турі ЛЧ кияни зустрінуться з нідерландським Тайгерс Рурмонд. Поєдинок розпочнеться 29 жовтня о 21:30 (за київським часом). Атлетик же зіграє проти свого тезки Атлетика Футзал з Австрії.

29 жовтня:

18:30 Атлетик Футзал (Австрія) – Атлетик Футзал (Україна)

21:30 Тайгерс Рурмонд – ХІТ

31 жовтня: