Автогол українця Грицини врятував Атлетик від поразки у дебютному матчі в Лізі чемпіонів

Атлетик Футзал, який є дебютантом єврокубкового турніру, розписав мирову з чеським Хрудімом на старті Ліги чемпіонів-2026/27 з футзалу.

Зустріч закінчилася з рахунком 3:3.

Цікаво, що за чеську команду виступають два українці – Михайло Грицина та Андрій Ткачук. Однак не вони розмочили нулі на табло. На 12-й хвилині лідеру Хрудіма Дрозду вдалося класно пробити злету. Удар був із розряду тих, що не беруться – 0:1.

Ще до перерви клуб з Дніпра вдалося зрівняти цифри на табло 1:1. Андре переграв голкіпера попри те, що 18-й номер суперника відверто підштовхував його у спину. Андре став автором першого голу Атлетика на євроарені.

На 25-й хвилині український клуб вперше у цьому протистоянні повів у рахунку завдяки голу капітана команди Васильєва. Радість дніпрян була недовгою. У проміжку між 33-ю та 35-ю хвилинами чехи двічі засмутили Мещерякова.

Рахунок на табло змінювався зі швидкістю світла. На 36-й хвилині Михайло Грицина зрізав м'яч у власні ворота, подарувавши Атлетику надію на позитивний результат – 3:3.

Ліга чемпіонів-2026/27 з футзалу

Груповий етап, 1-й тур шлях В

28 жовтня

Атлетик Футзал – Хрудім 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 12 Дрозд, 1:1 – 16 Андре, 2:1 – 25 Васильєв, 2:2 – 33 Громек, 2:3 – 35 Дрозд, 3:3 – 36 Грицина (авт)

Також 28 жовтня свій стартовий поєдинок ЛЧ зіграв київський ХІТ. Підопічні Сергія Журби зіграли внічию з лісабонською Бенфікою з рахунком 4:4.

Зауважимо, що для виходу до плейоф ХІТу необхідно потрапити у топ-3 своєї групи. Тоді як підопічні Дениса Овсяннікова зможуть пройти далі лише з першого місця квартету.

У наступному турі клуб із Дніпра зіграє проти австрійського Граца – 29 жовтня о 18:30 (за київським часом).