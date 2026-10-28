Проти деяких гравців ще я грав: Овсянніков оцінив суперників Атлетика в Лізі чемпіонів

Головний тренер дніпровського Атлетик Футзал Денис Овсянніков вважає, що його команді дісталася рівна група в Лізі чемпіонів з футзалу.

Про це наставник сказав у коментарі Чемпіону.

"Атлети" гратимуть проти чеського Хрудіма, австрійського Атлетика Футзал та сербської Лозниці-Град 2018. Поєдинки пройдуть у Сербії, а до плейоф пройде лише переможець.

"Група рівна, на перший погляд. Все буде залежати від того, як підготуватися до кожної гри та суперника. Бо всі суперники в нас дуже серйозні, не дивлячись на те, що два з них вийшли з попереднього етапу. Однак той же Хрудім – багаторазовий чемпіон Чехії. Дуже досвідчена команда, проти деяких гравців ще я грав (сміється – прим.). Вже досвідчений колектив, багато гравців грають разом вже довго. З ними буде перша гра – дуже складна. І так всі ігри, ті ж австрійці, попри те, що збірна Австрії не дуже високо в рейтингу. Однак там грають легіонери – хорвати словенці, боснійці. Вони в попередньому етапі посіли перше місце, зігравши внічию зі словенцями. А треті серби. Я думаю, представляти їх не потрібно. Теж кілька разів ставали чемпіонами, гравці збірної. Тим паче, ми гратимемо в Сербії. Як там грати – я знаю. Там дуже палко вболівають за свої команди, буде дуже важко впоратися з 6-м гравцем, з тиском", – сказав тренер.

Також Овсянніков прокоментував невдалий старт сезону для Атлетика, відзначивши, що попри 5 поразок у 8 турах команда показує якісний футзал. Однак є проблема з реалізацією та грою в захисті.

"Наскільки готова до ЛЧ – це подивимося після Ліги чемпіонів. А зараз, попри те, що результату немає, – є гра. Це головне. Тобто з Фантомом та Ураганом ми по статистиці, по грі, по всіх показниках мали перемагати. Єдине, що проблема з реалізацією, і ми багато пропускаємо. Працюємо над цим. Добре, що було два тижні без матчів – хоч потренувались. Виправляємо помилки, знайомимось із командою і гравці потихеньку розуміють мої вимоги.

Головний тренер заявив, що перед командою стоїть задача пройти у плейоф Ліги чемпіонів, а для цього необхідно фінішувати на першому місці в квартеті.

"Задачі? Вийти в наступний етап. А для цього потрібно посісти перше місце у групі. Жодного іншого завдання немає, тільки вперед. Я взагалі звик працювати лише на перемогу в усіх матчах".

Окрім того наставник додав, що наразі всі футзалісти в строю та готові до поєдинків Ліги чемпіонів, які стануть дебютними для клубу. Перший з них відбудеться вже 28 жовтня, суперником буде Хрудім.

Того ж дня у Лізі чемпіонів зіграє свій перший матч чемпіон України ХІТ, який потрапив у групу 4 шляху А. Суперниками "кабельників" стануть португальська Бенфіка, іспанський Ель-Посо та нідерландські Тайгерс Рурмонд. Поєдинки проходитимуть в Нідерландах, до плейоф пройдуть 3 клуби.

28 жовтня:

18:00 Бенфіка – ХІТ

18:30 Атлетик Футзал – Хрудім

29 жовтня:

18:30 Атлетик Футзал (Австрія) – Атлетик Футзал (Україна)

21:30 Тайгерс Рурмонд – ХІТ

31 жовтня:

18:00 ХІТ – Ель-Посо

– Ель-Посо 21:30 Лозниця-Град 2018 – Атлетик Футзал

Нагадаємо, минулого сезону Україну в ЛЧ представляли ХІТ та Київ Футзал (тепер СкайАп). Обидва клуби потрапили в одну групу, з якої до плейоф виходив лише переможець.

У вирішальному київському дербі переміг ХІТ, завдяки чому вперше в історії пройшов у плейоф, де вилетів від іспанської Пальми Футзал, 3-разового чемпіона ЛЧ.

Раніше своїми очікуваннями від ЛЧ поділилися лідери ХІТа Євгеній Жук, Ігор Чернявський та Владислав Первєєв, які вважають, що команді не пощастило із жеребом.