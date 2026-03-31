Україна – Албанія: відео голів матчу

У вівторок, 31 березня, проходить товариський поєдинок, у якому зустрілися збірні України й Албанії з футболу.

Команда Сергія Реброва приймає суперника на умовно домашньому полі в Іспанії.

На "Чемпіоні" також доступна текстова онлайн-трансляція гри.

Востаннє команди протистояли одна одній у листопаді 2024 року в Лізі націй. Тоді "синьо-жовті" здолали албанців з рахунком 2:1, завдяки двом швидким голам уже в перші десять хвилин зустрічі.

Нагадаємо, напередодні Україна й Албанія втратили шанс потрапити на ЧС-2026. У півфіналі раунду плейоф вони поступились Швеції та Польщі відповідно, які між собою і розіграють путівку на турнір.