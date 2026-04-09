Шахтар – Аз Алкмар: відео голів матчу

У четвер, 9 квітня, донецький Шахтар грає перший матч чвертьфіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ.

Зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові.

Нагадаємо, на попередній стадії турніру "гірники" здолали Лех із загальним рахунком 4:3. Алкмарці ж упевнено пройшли празьку Спарту, перемігши чехів 2:1 вдома на 4:0 на виїзді.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є АЗ Алкмаар, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,62. Натомість на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2,66, на нічию – 3,5.

До цього Шахтар і АЗ Алкмаар зустрічалися між собою лише двічі – у березні 2005 року в 1/8 фіналу Кубку УЄФА. Тоді нідерландський клуб виграв обидва матчі – 3:1 на виїзді та 2:1 вдома.

Матч-відповідь між Шахтарем і АЗ Алкмаар відбудеться 16 квітня в Нідерландах (початок – о 19:45 за Києвом).

