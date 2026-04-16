Аз Алкмар – Шахтар: відео голів матчу

У четвер, 16 квітня, у межах поєдинку 1/4 фіналу Ліги конференцій донецький Шахтар грає на виїзді проти нідерландського АЗ.

Матч проходить на стадіоні "АФАС" в Алкмарі.

На 58-й хвилині Аліссон вивів "гірників" вперед з асисту Кауана Еліаса.

У середині тайму Ісак Єнсен відновив паритет на табло, повернувши команду у гру.



Нагадаємо, що в першому матчі "гірники" перемогли з рахунком 3:0. Тоді голом відзначився Педріньйо, а дубль у свій актив записав Аліссон.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу-відповіді є АЗ. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 2,10. Нічия – 3,60. Виграш донеччан – 3,50.

Водночас у двоматчевій дуелі аналітики віддають величезну перевагу підопічним Арда Турана з котируванням 1,07. На вихід нідерландців до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 9,00.

